مینا معتمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه ناپایداری که طی سه روز اخیر در سطح استان فعال بود امروز به تدریج از اصفهان خارج و تا روز سهشنبه جوی به نسبت پایدار حاکم میشود.
وی به بارشهای شبانه روز گذشته تا صبح امروز در سطح استان اشاره کرد و گفت: بیشترین میانگین بارشی از ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۱۳.۶ میلیمتر، فریدونشهر پنج میلیمتر، خوانسار با ۳.۴ میلیمتر، بوئین میاندشت سه میلیمتر، داران ۲.۶ میلیمتر، سمیرم ۲.۲ میلیمتر، نجف آباد ۱.۴ میلیمتر و شهر اصفهان ۲ دهم میلیمتر بوده است.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: طی ۴۸ ساعت آینده آسمان استان به صورت صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات وزش باد به نسبت شدید، مه صبحگاهی، کاهش دما، یخبندان و ماندگاری هوای سرد پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: از روز سهشنبه با عبور موجی از فراز استان، ناپایداریهایی به شکل افزایش ابر و در مناطق مستعد غربی و شمالی استان بارش خفیف و پراکنده را انتظار داریم.
معتمدی با اشاره به اینکه کمینه دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا پنج درجه سلسیوس کاهش مییابد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به پنج درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.
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