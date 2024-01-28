به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی زلفی گل ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله علم الهدی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دو سال اخیر، در پاسخ به مطالبه امام جمعه مشهد در حوزه رسیدگی به مشکلات دانشگاه‌های غیرانتفاعی اظهار کرد: این یک حقیقت است که استانداردهای آموزش و پرورش در دانشگاه‌های غیرانتفاعی باید ارتقا پیدا کند. به همین دلیل، کمیته‌های علمی فرعی ذیل نظارت مستقیم وزیر علوم تشکیل شده است و نمایندگان وزیر در هیأت امنای این دانشگاه بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی‌تری دارند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: اصلاح اساسنامه آن‌ها در برنامه وزارت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. انحلال مؤسسات بی‌کیفیت در دستور کار کمیسیون ماده ۹ است. تعیین کمیته‌های ویژه برای بازنگری و تأیید صلاحیت علمی رؤسا و جذب اساتید این دانشگاه‌ها، دو اقدام ویژه در این خصوص است که تا حصول اهداف مورد نظر ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص تکمیل پروژه‌های عمرانی ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی به‌ویژه در بخش دانشجویان متأهل نیز گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم، یک الزام قانونی برای ایجاد خوابگاه‌های دانشجویی با محوریت متأهلین ایجاد شده و به تازگی، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به همراه درآمدهای محل مولدسازی در خدمت این پروژه‌ها قرار گرفته است. حتی به‌طور خاص، دقیقاً مشخص شده که از محل مولدسازی کدام ملک یا دارایی، قرار است خوابگاه‌های دانشجویی ایجاد شود و امیدواریم تا دو سال آینده، تحول محسوسی در حوزه رفاهیات دانشجویان صورت بگیرد.

زلفی گل تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ مؤسسه آموزش عالی در استان خراسان رضوی فعالیت دارند که در حال تلاش برای ایجاد ظرفیت جذب هیأت علمی در آن‌ها هستیم تا زیرساخت‌های علمی در حوزه نیروی انسانی تکمیل شود. انتصاب رئیس دانشگاه فردوسی از جمعیت دانشمندان یک درصد برتر جهان انجام گرفته و ایجاد ظرفیت جذب هیأت علمی جدید به میزان ۱۳۶ نفر در این دانشگاه، بخشی از این تغییرات است.