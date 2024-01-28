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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

تعیین تکلیف مربی دروازه‌بانان پرسپولیس پس از جلسه با ویرا

تعیین تکلیف مربی دروازه‌بانان پرسپولیس پس از جلسه با ویرا

مدیران باشگاه پرسپولیس تاکنون با هیچ گزینه ای برای حضور در کادرفنی تیم خود تماس نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با کسب ۳۰ امتیاز و قرارگیری در رده سوم جدول رده بندی به کار خود در رقابت‌های نیم فصل اول لیگ برتر پایان داد و پس از پایان دیدارهای هفته پانزدهم، یحیی گل محمدی از هدایت سرخ‌ها کناره گیری کرد.

جدایی گل محمدی تنها تغییر در نیمکت کادر فنی پرسپولیس نبود و «وسلی ننکا» مربی دروازه بانان برزیلی این تیم هم با پیشنهادی از باشگاه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس مواجه شد و طی تفاهم با مدیران پرسپولیس از جمع سرخ‌ها جدا شد.

روز گذشته شنبه ۷ بهمن، باشگاه پرسپولیس خبر از انتخاب «اوسمار وی را» به عنوان سرمربی جدید این تیم داد اما هنوز مربی دروازه بانان سرخ‌ها مشخص نشده و از این رو امروز یکشنبه برخی از رسانه‌ها با نام بردن برخی از مربیان پیشین پرسپولیس اعلام کردند که مدیران پرسپولیس با آنها وارد مذاکره شده است که این موضوع صحت ندارد.

اعضای تیم پرسپولیس اکنون در اردوی امارات حضور دارند و پس از بازگشت قرار است اوسمار وی را جلسه‌ای را با مدیران این باشگاه برگزار و در خصوص مربی دروازه بانان و اضافه شدن یک کادر دیگر به جمع بندی برسند.

لازم به ذکر است که پرسپولیس در اولین بازی رسمی خود تحت هدایت وی را باید روز ۲۰ بهمن به مصاف تیم نفت و گاز گچساران برود.

کد مطلب 6007077
بهنام روان پاک

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