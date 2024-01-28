به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، جداول شماره ۹ و ۱۰ ماده ۴۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
|سنجه عملکردی
|واحد متعارف
|هدف کمی در پایان برنامه
|
ظرفیت تولید صیانتی نفت خام
|
هزار بشکه در روز
|۴۴۵۰
|
تولید نفت خام (توان)
|
هزار بشکه در روز
|۴۲۵۰
|
افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک
|
معادل هزار بشکه در روز
|۱۰۰۰
|
تولید میعانات گازی
|
هزار بشکه در روز
|۸۰۴
|
تولید گاز خام
|
میلیون مترمکعب در روز
|۱۲۳۹
|
جمعآوری گازهای مشعل
|
میلیارد مترمکعب در سال
|۱۵
|
کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱-۱۰)
|
معادل هزار بشکه نفت خام در روز
|۱۲۸۵
|
تولید بنزین
|
میلیون لیتر در روز
|۱۲۹
|
تولید نفت گاز
|
میلیون لیتر در روز
|۱۳۰
|
تولید نفت کوره
|
میلیون لیتر در روز
|۴۹
|
نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده
|
درصد
|۷۵
|
نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی
|
درصد
|۲۰
|افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول برنامه
|
واحد درصد
|۱
|
سنجه عملکردی
|
واحد متعارف
|
هدف کمّی در سال پایان برنامه
|
کل ظرفیت نامی منصوبه
|مگاوات
|
۱۲۴،۴۸۵
|
ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر
|مگاوات
|
۱۲۰۰۰
|
ظرفیت منصوبه هستهای
|مگاوات
|
۳۰۰۰
|
تولید برق
|
میلیون کیلووات ساعت
|
۴۸۹،۲۹۵
|
تولید برق تجدیدپذیر
|
میلیون کیلووات ساعت
|
۲۱۰۰۰
|
میانگین بهره وری (راندمان نیروگاههای موجود
|درصد
|۴۴
|
تلفات انتقال و توزیع برق
|درصد
|۱۰
|
مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق
|
میلیون کیلووات ساعت
|۲۰۰۰۰
|
حداکثر توان تولید برق در اوج بار
|مگاوات
|
۸۷،۱۴۰
|
حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار
|مگاوات
|
۸۵،۵۰۸
|
تراز برق در اوج بار
|مگاوات
|
۱،۶۳۲
|
میانگین بهرهوری نیروگاههای جدید
|
درصد
|
۵۵ درحد استاندارد
|
صرفه جویی مصرفکننده نهایی برق
|
میلیون کیلووات ساعت
|
۰۰۰/ ۳
|
رشد طول خطوط شبکه
|درصد
|
۲۵ (سالانه ۵)
|
سهم نیروگاههای جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فرآورده نفتی
|
درصد از کل ظرفیت تولید
|۴۰
|
سهم اندازهگیری برق مصرفی مشترکان
از طریق شمارشگرهای هوشمند
|درصد
|۹۰ (سال اول ۶۰)
|
رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع
|درصد
|۲۵
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