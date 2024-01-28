به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، جداول شماره ۹ و ۱۰ ماده ۴۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

جدول شماره ۹- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز) سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه ظرفیت تولید صیانتی نفت خام هزار بشکه در روز ۴۴۵۰ تولید نفت خام (توان) هزار بشکه در روز ۴۲۵۰ افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک معادل هزار بشکه در روز ۱۰۰۰ تولید میعانات گازی هزار بشکه در روز ۸۰۴ تولید گاز خام میلیون مترمکعب در روز ۱۲۳۹ جمع‌آوری گازهای مشعل میلیارد مترمکعب در سال ۱۵ کاهش مصرف از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱-۱۰) معادل هزار بشکه نفت خام در روز ۱۲۸۵ تولید بنزین میلیون لیتر در روز ۱۲۹ تولید نفت گاز میلیون لیتر در روز ۱۳۰ تولید نفت کوره میلیون لیتر در روز ۴۹ نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده درصد ۷۵ نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی درصد ۲۰ افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول برنامه واحد درصد ۱