۲۵۰۰ نفر از مردم آذربایجان شرقی به دیدار رهبری می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن استوار آذر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته نخستین جلسه هماهنگی این دیدار برگزار شد و بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده توسط نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی زمان این دیدار مشخص شده، بر این اساس برای برگزاری باشکوه و هماهنگی بیشتر ۶ کمیته اجرایی، امنیتی، پشتیبانی، اعزام، فرهنگی و فضای مجازی و اصناف و بازاریان پیش بینی شد.

وی افزود: امسال نیز قرار بر این است که تعداد محدودی از مردم آذربایجان شرقی به نمایندگی بیش از چهار میلیون جمعیت این استان با مقام معظم رهبری دیدار کنند و همه ساله این دیدار شور و اشتیاق خاصی را در آذربایجان شرقی ایجاد می‌کند.

استوار آذر ادامه داد: دیدار ۲۹ بهمن مردم آذربایجان با مقام معظم رهبری از بیست سال پیش تاکنون با هدف تجدید میثاق با بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، ارزش‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان و شهدای این قیام برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: امسال نیز این دیدار پرشورتر از سال‌های قبل و در آستانه انتخابات، مردم آذربایجان به فرمایشات رهبری گوش جان خواهند سپرد تا بار دیگر با لبیک گویی به فرموده‌ها و توصیه‌های معظم له نقش خود را در تحقق آرمان‌های انقلاب و شرکت گسترده در انتخابات ایفا کنند.

مسئول کمیته اجرایی دیدار مردم آذربایجان در ۲۹ بهمن یادآور شد: شعر حماسی برای قرائت دسته جمعی در محضر رهبر معظم انقلاب نیز آماده شده است.