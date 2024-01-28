به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر اطلاعرسانی دولتی فلسطین اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از دسترسی به پیکر دهها شهید فلسطینی در خیابانهای خانیونس جلوگیری میکنند و پیکر این شهیدان همچنان روی زمین افتاده است.
این نهاد دولتی فلسطینی تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ۴۸ ساعت گذشته ۳۸ کشتار و جنایت را در حق فلسطینیان در خانیونس مرتکب شده و ۳۵۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.
همچنین هلال احمر فلسطین اعلام کرد که به دلیل عدم امکان انتقال پیکر شهیدان به قبرستان، پیکر ۳ تن از آوارگان فلسطینی در محوطه بیمارستان «امل» وابسته به جمعیت هلال احمر فلسطین دفن شده است.
خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که پیکر ۳۵ شهید فلسطینی در گوری جمعی در داخل مجتمع بیمارستانی «ناصر» در خانیونس واقع در جنوب نوار غزه دفن شده است.
کمی پیشتر نیز وزارت بهداشت فلسطین در غزه طی گزارشی اعلام کرد که آمار کلی شهیدان حملههای رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر تاکنون به ۲۶ هزار و ۴۲۲ نفر و شمار زخمیهای این حملهها نیز به ۶۵ هزار و ۸۷ نفر رسیده است. بنابراین گزارش، هنوز هزاران نفر هم زیر آوار و مفقود هستند و نیروهای امدادی امکان دسترسی به افرادی که زیر آوار ماندهاند را ندارند.
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