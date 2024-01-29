به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تردد موتورسیکلتهای دودزا در شهر تهران گفت: شهرهای بزرگ کشور درگیر بحث آلودگی هوا میباشند. در شهر تهران ۴ میلیون و سیصد هزار موتورسیکلت در حال تردد هستند و برابر آمارهایی که اعلام میشود حدود ۷۰ درصد از این موتورسیکلتها کاربراتوری هستند.
وی افزود: موتورسیکلتها یک منبع متحرک آلودگی هوای شهر تهران محسوب میشوند، بر اساس اظهار نظرهای کارشناسی اعلام میشود که هر موتورسیکلت بین ۴ تا ۷ برابر یک خودرو آلایندگی ایجاد میکند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: اگر خیلی این موتورسیکلت تنظیم باشد ۴ برابر یک خودرو اگر از سن فرسودگی گذشته باشد ۷ برابر یک خودرو آلایندگی ایجاد میکند. پس همان بحث احساس مسؤولیت فردی به میان میآید.
سرهنگ مؤمنی افزود: باید به راکبین موتورسیکلت که وسیله آنها فرسوده است گفت که برای تعویض موتورسیکلت خود اقدام نمائید. هرچند که سازمانها باید تسهیلاتی برای این کار برقرار نمایند.
وی گفت: جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده و کاربراتوری باید در دستور کار سازمانها قرار بگیرد و به جای آنها از موتورسیکلتهای برقی استفاده شود. برخی از این سازمانها به دنبال این موضوع هستند که موتورسیکلتهای برقی جایگزین شود.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: لذا پلیس هم در این خصوص با موتورسیکلتهای دودزا برخورد میکند. وقتی پلیس موتورسیکلتی را به علت نداشتن کلاه ایمنی متوقف میکند و یا یا اینکه هر تخلف دیگری را نیز انجام داده است، پلیس وضعیت دودزا بودن آنها را نیز بررسی میکند. یعنی در کنار نداشتن کلاه ایمنی جریمه دودزا بودن نیز شامل این موتورسیکلت خواهد شد.
وی افزود: حتی در برخی از موارد موتورسیکلتها به پارکینگها منتقل شدهاند تا به تعمیرگاهها مراجعه کنند موتورسیکلت خود را اصلاح کرده و بعد از آن میتوانند مدارک خود را تحویل بگیرند.
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