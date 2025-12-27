فوت ۱۴ هزار نفر بر اثر تصادفات طی ۸ ماه؛ سهم ۱۷ درصدی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، امروز در آئین آغاز نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده کشور گفت: ورود موتورسیکلت به کشور به سال ۱۳۴۹ بازمیگردد و اولین تولید داخلی آن نیز در همان سال انجام شد. تا دهه ۸۰، روند تولید و استفاده از موتورسیکلت روندی معمولی داشت، اما از دهه ۸۰ به بعد شاهد افزایش ناگهانی و چشمگیر تعداد موتورسیکلتها بودیم.
جانشین پلیس راهور ادامه داد: اگر آمار سال ۱۳۸۵ تا امروز را در نظر بگیریم، بیش از ۱۶۰ درصد افزایش تعداد موتورسیکلت در کشور را شاهد هستیم. به تبع این رشد، باید اقدامات فرهنگی و زیرساختی متناسب نیز انجام میشد که متأسفانه به اندازه کافی محقق نشد.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار، حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ تا ۹۱ درصد آنها به سن فرسودگی رسیدهاند. نوسازی آغاز شده اقدام خوبی است، اما اگر محاسبه سرانگشتی انجام دهیم، سالها زمان میبرد تا این موتورسیکلتهای فرسوده از چرخه خارج شوند؛ زیرا همزمان، موتورسیکلتهای دیگر نیز به سن فرسودگی میرسند. این موضوع نشان میدهد که نوسازی نیازمند عزم ملی و استمرار جدی است.
سهم ۲۵ درصدی راکبان موتور از فوتیهای ناشی از تصادفات
سردار مؤمنی با اشاره به ایمنی ترافیک گفت: ۲۳ تا ۲۵ درصد فوتیهای ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است که آمار بسیار نگرانکنندهای محسوب میشود. موتورسیکلتسواران جزو کاربران آسیبپذیر ترافیک هستند و بخشی از این تلفات به فرسودگی موتورسیکلتها بازمیگردد.
وی افزود: بخش عمده فوتیهای موتورسیکلتسواران در تصادفات، ناشی از ضربه به سر و گردن است که یکی از دلایل اصلی آن عدم استفاده از کلاه ایمنی است. از تولیدکنندگان موتورسیکلت درخواست دارم یک کلاه ایمنی همراه با موتورسیکلت به خریداران تحویل دهند؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در کاهش تلفات داشته باشد و تأثیر قابلتوجهی بر قیمت تمامشده نخواهد داشت.
جانشین پلیس راهور گفت: همچنین از شرکتهای دانشبنیان درخواست میکنم کلاههای ایمنی سبکتر، ایمنتر و مناسب فصل گرما طراحی و تولید کنند؛ زیرا یکی از دلایل مهم استفاده نکردن از کلاه ایمنی، گرمای هوا در فصل تابستان است و این اقدام میتواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات داشته باشد.
فوت ۱۴ هزار نفر بر اثر تصادفات طی ۸ ماه
وی تصریح کرد: بر اساس آمار هشتماهه امسال، حدود ۱۴ هزار نفر از هموطنان در تصادفات جان خود را از دست دادهاند که رقمی بسیار نگرانکننده است. سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات کشته و بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر مصدوم میشوند که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دچار معلولیتهای دائمی میشوند؛ موضوعی که فرد و خانواده را تا پایان عمر درگیر میکند.
سردار مؤمنی ادامه داد: تجربه نشان داده همافزایی دستگاهها میتواند مؤثر باشد. در دهه ۸۰، حدود ۲۸ هزار کشته در تصادفات داشتیم. اگر همان روند ادامه پیدا میکرد، امروز باید شاهد حدود ۹۰ هزار کشته میبودیم. چند سال پیش این عدد به حدود ۱۶ هزار نفر رسید، اما متأسفانه در سه تا چهار سال اخیر دوباره روند افزایشی داشتهایم.
وی افزود: افزایش تصادفات در هشت ماه امسال عمدتاً در درون شهرها بوده است؛ جایی که کاربران آسیبپذیر، یعنی موتورسیکلتسواران و عابران پیاده، بیشترین سهم را دارند. حدود ۱۰ درصد افزایش تصادفات درونشهری ثبت شده و شهر تهران بهتنهایی حدود ۱۷ درصد جانباختگان کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که بیش از ۶۰ درصد افزایش تلفات مربوط به تهران بوده که بسیار نگرانکننده است.
جانشین پلیس راهور گفت: انتظار میرود شهرداریها نسبت به رفع نواقص دوربینهای درونشهری اقدام کنند، زیرا این دوربینها اثر بازدارندگی بالایی دارند. همچنین در خصوص نصب پلاک جلو برای موتورسیکلتها، اقدامات استانداردسازی در حال بررسی است تا تخلفات توسط دوربینها بهتر ثبت و مدیریت شود.
وی افزود: اجرای الزامات قانونی برای خروج موتورسیکلتهای فرسوده، اجرای تبصرههای ۸ و ۱۶ قانون هوای پاک، تبدیل ۱۰ درصد موتورسیکلتها به برقی و تسریع در ارائه تسهیلات نوسازی در کلانشهرها باید با جدیت دنبال شود.
سردار مؤمنی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، اسقاط کاغذی جایگزین اسقاط واقعی شده است. انتظار پلیس این است که اسقاط بهصورت فیزیکی انجام شود؛ یعنی برای تولید هر موتورسیکلت جدید، یک موتورسیکلت فرسوده بهطور واقعی از چرخه خارج شود تا مسئله فرسودگی به نتیجه برسد.
وی با اشاره به راهکارهای پلیس گفت: اقدامات آموزشی و فرهنگی، اقدامات مهندسی و زیرساختی، ساماندهی توقف موتورسیکلتها، ایجاد موانع برای تردد در معابر ممنوع، ایجاد خطوط ویژه موتورسیکلت در محدودههای مرکزی شهرها و مدیریت کنترلی، همگی نیازمند همکاری دستگاهها بهویژه شهرداریها بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
جانشین پلیس راهور در پایان گفت: در پایان به موضوعی خارج از حوزه موتورسیکلت اشاره میکنم و آن نصب حفاظ جانبی کامیونهاست. این مصوبه سالها پیش در کمیسیون ایمنی تصویب شده، اما نیازمند تأکید و دستور ویژه برای اجراست؛ چرا که نصب حفاظ جانبی میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات تصادفات با خودروهای سنگین داشته باشد.
