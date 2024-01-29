بهیاران با چند سال سابقه کار باید پرستار شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان مرزبان گفت: احترام به جایگاه پرستاری اولین خواسته گروه پرستاری است و پرستاران به عنوان یک گروه بزرگ حرفه‌ای در قلمرو علوم پزشکی در تعامل با کارکنان نظام سلامت، نیازمند توجه ویژه از نظر معیشتی و رفاهی هستند، تا با آرامش خاطر به ارائه خدمات بپردازند.

وی افزود: نیاز است به رفاه و معیشت پرستاران توجه ویژه شود تا پرستاران در برابر خدماتی که انجام می‌دهند، به حق و حقوق واقعی خود برسند، در این خصوص باید سازمان نظام پرستاری و مسئولان مربوطه برای اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اجرای فوق‌العاده خاص، گام‌های مؤثری بردارند و موضوع قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و فوق‌العاده خاص از مهم‌ترین اولویت‌های شورای‌عالی نظام پرستاری است.

مرزبان گفت: اگر معیشت و رفاه پرستاران را جزو اولویت قرار دهیم، باعث ایجاد انگیزه و افزایش کیفیت خدمات از سوی آن‌ها می‌شود، در صورتی که به رفاه و معیشت این عزیزان توجه نشود، انگیزه آن‌ها کاهش خواهد یافت و موجب دلسردی‌شان نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه معیشت و رفاه پرستاران رابطه مستقیمی با کمبود نیرو دارد، گفت: زمانی که نتوانیم معیشت پرستاران را به‌خوبی تأمین کنیم، پرستار به مهاجرت روی می‌آورد که این موضوع به نوبه خود آسیب جدی به بدنه سلامت کشور وارد خواهد کرد.

عضو شورای‌عالی نظام پرستاری درباره مشکلات بهیاران نیز، افزود: بهیاران نیز مانند دیگر اقشار کادر درمان به توجه نیاز دارند و لازم است بهیاران با چند سال خدمت، ارتقای شغلی به پرستاری داشته باشند و نیز سهمیه ۵ درصد که در کنکور سراسری لحاظ شده، کفاف لازم را برای جبران نیروی پرستاری نمی‌دهد.

مرزبان ادامه داد: برای مثال کسی که ۱۰ الی ۲۰ سال پیش مدرک بهیاری دریافت کرده، دوباره توان این را ندارد که از اول آزمون دهد، اگر شرایطی فراهم شود که سازمان سنجش مصوبه‌ای در نظر بگیرد که ارتقا شغلی بهیاری به پرستاری بدون لحاظ پنج درصد و آزمون اعمال شود، مطلوب است.

عضو شورای‌عالی نظام پرستاری، یکی دیگر از درخواست‌های پرستاران را بازگشت چارت سازمانی بهیاران به مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: مدتی است که بهیاران را به مراکز درمانی خارج از شهرها سوق داده‌اند که یکی از خواسته‌های مهم آنها برگشت به چارت سازمانی است که می‌بایست مدنظر قرار گیرد.