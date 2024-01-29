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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۷

سرهنگ افشاری خبر داد؛

کشف یک تن پارچه‌ و پوشاک قاچاق در ری

کشف یک تن پارچه‌ و پوشاک قاچاق در ری

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف بیش از یک تن پوشاک و پارچه قاچاق با ارزش ۲۰ میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران با تشدید اقدامات کنترلی هدفمند حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به شهر تهران در محدوده شهرستان ری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند.

وی افزود: در همین راستا پس از هماهنگی‌های لازم و بازرسی از کامیون مذکور موفق به کشف یک تن و ۸۰ کیلوگرم پوشاک و ۸۰ رول پارچه فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی با ارزش ۲۰ میلیارد ریال شدند.

سرهنگ افشاری گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پرونده قضائی تشکیل و در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی می‌باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران یادآور شد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص احتکار، اختلاس و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی را با شماره تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند چرا که قاچاق کالا شاید برای برخی افراد سودهای باد آورده به همراه داشته باشد ولی نباید فراموش کرد که برای یک جامعه مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 6007913

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