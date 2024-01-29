به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی داوودی با اشاره به اجرای پروژه خط‌کشی راه‌های استان البرز که شامل آزادراه تهران- کرج - قزوین و مسیرهای اصلی، فرعی و جاده‌های روستایی استان می‌شود، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با استفاده از توان اکیپ امانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز و پروژه‌های پیمانکاری، ۹۰۰ کیلومتر در راه‌های استان خط زده شده است.

وی با اشاره به اینکه خط‌کشی راه‌ها از مقرون به صرفه‌ترین علائم ایمنی هستند زیرا مستقیماً در دید راننده قرار دارند، افزود: در این راستا نیروهای راهداری به منظور افزایش ایمنی، هدایت وسایل نقلیه، آگاهی‌دادن به کاربران راه، تفکیک باندهای رفت و برگشت در نقاط بدون جداکننده وسط و کاهش میزان تصادفات رانندگی عملیات خط کشی راه‌های ارتباطی تحت پوشش را به‌طور ویژه انجام می‌دهند.

داوودی با بیان اینکه عملیات خط کشی در تمام محورهای استان انجام می‌شود اما محورهای پرتردد و گردشگری در اولویت خط کشی قرار دارند، گفت: عدم عبور وسایل نقلیه از روی خطوط به‌خصوص در ساعات اولیه بعد از اجرای عملیات خط‌کشی، نقش مؤثری در ماندگاری خطوط و نقوش ترافیکی دارد، لذا از رانندگان می‌خواهیم نسبت به رعایت این مهم توجه لازم را داشته باشند و بین خطوط حرکت کنند.