معاون رئیس جمهور کلنگ راه دسترسی بندر هنزا شهرستان رابر را به زمین زد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر پنجشنبه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور و استاندار کرمان، آیین کلنگ‌زنی پروژه راه دسترسی منطقه بندر هنزا از توابع شهرستان رابر برگزار شد.

این پروژه‌ ۱۴ کیلومتری با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع، وارد فاز اجرایی تکمیلی شده و طبق برنامه تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

بر اساس اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، عملیات خاکبرداری این محور طی دو سال گذشته به‌طور کامل انجام شده و اکنون پیمانکار پروژه در محل مستقر است.