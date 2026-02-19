۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی چند منطقه را در جنوب لبنان هدف حملات پهپادی و توپخانه‌ای قرار داد و با نفوذ به یک شهرک، خانه‌ای را در آن منفجر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان، یک پهپاد رژیم صهیونیستی شهرک العدیسه را در جنوب لبنان با بمب صوتی هدف قرار داد.

نظامیان ارتش اشغالگر سحرگاه امروز هم به منطقه وادی العصافیر در جنوب شهر الخیام نفوذ و یک خانه را در آن منفجر کردند.

صهیونیست ها همچنین مناطق اطراف شهرک یارون را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند و منابع محلی از وقوع انفجار در این شهرک خبر دادند.

رژیم صهیونیستی بدون توجه به قوانین و ضوابط بین المللی و با وجود پایبندی دولت و مقاومت لبنان به توافق آتش بس، به صورت روزانه این توافق را نقض می کند.

کد خبر 6753846

