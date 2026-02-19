تأمین گوشت و اقلام اساسی در بازارهای ری مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جریان بازدید میدانی از بازارهای ری، از وفور کالاهای اساسی در بازار خبر داد و گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد انبارها و فروشگاه‌ها از نظر ذخیره اقلام ضروری در وضعیت مناسبی هستند.

وی افزود: کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن، قند و شکر به راحتی عرضه می‌شوند و میزان رضایت مردم از دسترسی به این اقلام نسبتا بالا است.

جودکی با تأکید بر رعایت سود قانونی در برخی فروشگاه‌ها اظهار کرد: هر جا قیمت‌ها منصفانه باشد، استقبال مردم نیز افزایش می‌یابد.

وی درباره برخورد با تخلفات گفت: مواردی از گرانفروشی شناسایی و برای متخلفان پرونده تشکیل شده است و به واحدهای صنعتی و صنفی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند، تذکر داده شده و برخورد قانونی ادامه دارد.

مدیرکل تعزیرات شهرستان‌های استان تهران در خصوص کالابرگ الکترونیکی نیز تأکید کرد: هیچ فروشنده‌ای حق فروش اجباری ندارد و خریداران می‌توانند بدون دغدغه اقلام مشمول طرح را انتخاب کنند، تحمیل کالا به مشتری ممنوع است و در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در پایان از تداوم بازرسی‌ها تا پایان ۱۴ فروردین خبر داد و گفت: بازرسی‌ها به صورت مستمر و در دو نوبت صبح و عصر انجام می‌شود تا از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شود.

جودکی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ وزارت صمت تماس گرفته و برای گزارش تخلفات بهداشتی مواد غذایی، گوشت و مرغ با مراکز بهداشت و دامپزشکی محل خود ارتباط برقرار کنند.

وی یادآور شد: شعار «تماس از شما، پیگیری از ما» در شهرستان ری و دیگر شهرستان‌های تابعه اجرا شده تا رسیدگی به گزارش‌های مردمی سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.