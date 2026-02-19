به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه برگزاری رزمایش دریایی «میلان ۲۰۲۶» در دیدارهای جداگانه با دریاسالار مونده لوبسه، فرمانده نیروی دریایی آفریقای جنوبی و دریاسالار کانچانا باناگودا فرمانده نیروی دریایی سریلانکا دیدار و گفتگو کرد.

امیر دریادار ایرانی در دیدار با فرمانده نیروی دریایی آفریقای جنوبی با تأکید بر سیاست توسعه تعاملات دریایی با کشورهای مستقل، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات خود در حوزه‌های آموزشی، فنی و عملیاتی را با نیروی دریایی آفریقای جنوبی به اشتراک بگذارد.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی نیروهای دریایی برای مقابله با تهدیدات مشترک دریایی و تضمین امنیت پایدار در آب‌های بین‌المللی تأکید کرد.

دریاسالار مونده لوبسه، نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور در حوزه دریا، بر اهمیت تقویت تعاملات حرفه‌ای، تبادل هیأت‌های آموزشی و بهره‌گیری از تجربیات عملیاتی مشترک تأکید کرد و گفت: همکاری نیروهای دریایی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت خطوط مواصلاتی دریایی و تحکیم ثبات منطقه‌ای ایفا کند. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در رزمایش‌های بین‌المللی را نشانه‌ای از رویکرد مسئولانه این کشور در عرصه امنیت دریایی دانست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین در ادامه در دیدار با فرمانده نیروی دریایی سریلانکا با بیان اینکه دیپلماسی دریایی یکی از محورهای اصلی راهبرد نیروی دریایی ارتش است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به تقویت روابط با کشورهای دوست در منطقه اقیانوس هند دارد و می‌تواند در حوزه‌های آموزش‌های تخصصی، انتقال تجربیات فنی و برگزاری رزمایش‌های مشترک همکاری‌های خود را با سریلانکا گسترش دهد.

وی افزود: تعاملات دریایی، زمینه‌ساز صلح، ثبات و توسعه پایدار در منطقه خواهد بود.

دریاسالار کانچانا باناگودا، نیز، به جایگاه راهبردی اقیانوس هند در معادلات امنیتی جهان، بر ضرورت گسترش همکاری‌های دریایی میان کشورهای منطقه تأکید و خاطر نشان کرد: تعامل سازنده و مستمر میان نیروهای دریایی می‌تواند به افزایش اعتماد متقابل، ارتقای ایمنی دریانوردی و توسعه همکاری‌های چندجانبه در حوزه امداد و نجات و مقابله با تهدیدات فرامنطقه‌ای منجر شود، نیروی دریایی سریلانکا آمادگی لازم را برای توسعه روابط آموزشی و برگزاری برنامه‌های مشترک تخصصی دارد.