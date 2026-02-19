پروژه زمین فوتبال چوار توسط وزارت ورزش تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی ظهر پنجشنبه از زمین فوتبال شهرستان چوار بازدید کرد تا ضمن بررسی مشکلات عمرانی این مجموعه، نسبت به وضعیت خانواده‌های شهدای زمین فوتبال چوار نیز رسیدگی کند.

در این بازدید، فلاحی با اشاره به اهمیت این زمین به عنوان نماد مظلومیت مردم چوار و یادآور رشادت‌های شهدای فوتبال، از عدم پیگیری برخی مسئولان دارای منابع مالی انتقاد کرد.

وی پیشنهاد داد که با همکاری اداره ورزش و جوانان و مدیران ارشد دو شرکت بزرگ فعال در استان، برآورد مالی دقیقی برای تکمیل نواقص این مجموعه صورت گیرد.

به گفته فلاحی، قرار است جلسه‌ای با مدیران هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه ایلام و وزارت نفت در تهران برگزار شود تا از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، به پروژه زمین فوتبال چوار کمک شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین بودجه مورد نیاز، این مجموعه از وضعیت نیمه‌تمام خارج شده و به گونه‌ای سامان یابد که ضمن حفظ یاد و خاطره شهدای فوتبال چوار، یادآور اقتدار ملی ایران برای نسل‌های آینده باشد.