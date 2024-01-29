به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله قادری دبیر اجرایی این مسابقات پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: گفت شرکت کنندگان در ۹ رشته قرآنی با هم رقابت میکنندوی با بیان اینکه ۲۲۵ نفر از روستاها و مناطق عشایری در دو بخش آقایان و خانمها افزود قاریان در رشتههای حفظ کل ۲۰ جز ۱۰ جز ۵ جز یک جز قرآن کریم در گروه سنی بزرگسالان ۱۸ تا ۴۵ سال و نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال با هم رقابت میکنند.
دبیر اجرای مسابقات قرآنی کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه مبارک فجر استان چهارمحال بختیاری افزود: دیگر شرکت کنندگان در رشته قرائت تقلیدی از اساتید برجستهای به نامهای "عبدالباسط"، "منشاوی"و" مصطفی اسماعیل"و و رشته اذان ویژه نوجوانان و بزرگسالان رقابت کردند.
وی خاطرنشان کرد: قاریان خانم و آقا در رشته ترتیل صوت و لحن هم به رقابت پرداختند.
قادری بیان داشت: این بیست و نهمین دوره مسابقات است و نفرات برتر هر رشته ۱۷ بهمن امسال مسابقات منطقهای به میزبانی استان اصفهان راه مییابند.
وی افزود: مسابقات یکروزه منطقهای قرآن با شرکت قاریانی از اصفهان خوزستان فارس هرمزگان قم و چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.
قادری اذعان داشت: شش داور مسابقات قرآنی کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه مبارک فجر استان چهارمحال بختیاری را قضاوت میکند
نظر شما