۲ نفر به مجموع کاندیداهای تایید صلاحیت شده‌ استان ایلام افزوده شد

محمد صحرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این‌که تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان ایلام به ۱۲۹ نفر رسیده است، گفت: از این تعداد ۹۸ نفر مربوط به حوزه شمالی و ۳۱ نفر به حوزه جنوبی استان است.

وی ادامه داد: برابر با آخرین لیست ارسالی شورای نگهبان (۵۵۰ نفر تأیید صلاحیت شده)، ۲ کاندیدای دیگر (یک نفر از حوزه شمال و یک نفر از حوزه جنوب استان) به تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده افزوده شد و در مجموع تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده استان ایلام تا امروز به ۱۲۹ نفر رسید.