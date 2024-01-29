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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

رییس کمیته‌ اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان ایلام:

۲ نفر به مجموع کاندیداهای تایید صلاحیت شده‌ استان ایلام افزوده شد

۲ نفر به مجموع کاندیداهای تایید صلاحیت شده‌ استان ایلام افزوده شد

ایلام-رییس کمیته‌ اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان ایلام گفت: ۲ نفر به مجموع کاندیداهای تایید صلاحیت شده‌ استان ایلام افزوده شده است.

محمد صحرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این‌که تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان ایلام به ۱۲۹ نفر رسیده است، گفت: از این تعداد ۹۸ نفر مربوط به حوزه شمالی و ۳۱ نفر به حوزه جنوبی استان است.

وی ادامه داد: برابر با آخرین لیست ارسالی شورای نگهبان (۵۵۰ نفر تأیید صلاحیت شده)، ۲ کاندیدای دیگر (یک نفر از حوزه شمال و یک نفر از حوزه جنوب استان) به تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده افزوده شد و در مجموع تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده استان ایلام تا امروز به ۱۲۹ نفر رسید.

کد مطلب 6007995

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