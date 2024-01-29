شنیده شدن صدای انفجارهایی در زینبیه دمشق/حمله با ۳ موشک+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: در ساعت ۱۳ ظهر امروز به وقت محلی، دشمن صهیونیست حمله هوایی از سمت جولان اشغالی انجام داد و طی آن مناطقی از جنوب دمشق را هدف قرار داد که بر اثر آن شماری از غیرنظامیان شهید و برخی دیگر زخمی شدند و خساراتی نیز به بار آمد.

منابع سوری اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور با حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق مقابله کرده است.

برخی منابع دیگر از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حومه منطقه زینبیه در جنوب دمشق خبر دادند.

از سوی دیگر اسپوتنیک گزارش داد: طبق اطلاعات اولیه موشک‌هایی از فراز جولان اشغالی به سمت برخی مناطق در حومه زینبیه در جنوب دمشق شلیک شده است.

رسانه های سوری اعلام کردند که حمله رژیم صهیونیستی به مناطق زراعی میان شهرک عقربا و حرم حضرت زینب(س) در جنوب پایتخت سوریه با سه موشک انجام شده است.