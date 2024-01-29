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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

صلاحیت ۱۲ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در لرستان تأیید شد

صلاحیت ۱۲ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در لرستان تأیید شد

خرم‌آباد - صلاحیت ۱۲ داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاحیت ۱۲ نفر دیگر از داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و اسامی این افراد به وزارت کشور ارسال شد.

این افراد در مرحله قبل از سوی هیئت‌های نظارت صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده بود که در بررسی‌های جدید شورای نگهبان مورد احراز و تأیید قرار گرفتند.
سهم حوزه‌های انتخابیه از ۱۲ نفر اعلام شده به تفکیک زیر است:

حوزه انتخابیه الیگودرز: ۱ نفر

حوزه انتخابیه دلفان و سلسله: ۲ نفر

حوزه انتخابیه بروجرد: ۱ نفر

حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان: ۲ نفر

حوزه انتخابیه دورود و ازنا: ۴ نفر

حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی: ۲ نفر

بنابراین گزارش، تعداد ۳۲۶ نفر از داوطلبان تا کنون صلاحیتشان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.

کد مطلب 6008094

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    نظرات

    • بهول دانا IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      2 1
      پاسخ
      یه سوال برام پیش اومده ،اینا چه مرضی دارن اول صلاحیت رو رد میکنن به یهو تایید صلاحیت میشن،پس چرا از اون اول تایید صلاحیت نمیشن😂😂😂
      • Yasin IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        0 0
        موافقم فکر کنم یه عیب اساسی دارن این دوستان ک خودشونم نمیدونن چکار میکنن

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