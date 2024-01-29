صلاحیت ۱۲ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در لرستان تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاحیت ۱۲ نفر دیگر از داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و اسامی این افراد به وزارت کشور ارسال شد.
این افراد در مرحله قبل از سوی هیئتهای نظارت صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده بود که در بررسیهای جدید شورای نگهبان مورد احراز و تأیید قرار گرفتند.
سهم حوزههای انتخابیه از ۱۲ نفر اعلام شده به تفکیک زیر است:
حوزه انتخابیه الیگودرز: ۱ نفر
حوزه انتخابیه دلفان و سلسله: ۲ نفر
حوزه انتخابیه بروجرد: ۱ نفر
حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان: ۲ نفر
حوزه انتخابیه دورود و ازنا: ۴ نفر
حوزه انتخابیه خرمآباد و چگنی: ۲ نفر
بنابراین گزارش، تعداد ۳۲۶ نفر از داوطلبان تا کنون صلاحیتشان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
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