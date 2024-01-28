مسکو: پهپاد اوکراین بر فراز «بلگورود» منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع فدراسیون روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای از خنثی‌ سازی تلاش کی‌ یف برای انجام حمله پهپادی به این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع فدراسیون روسیه در این خصوص آمده است که حمله مذکور حوالی ساعت 15 امروز به وقت مسکو رخ داده است.

این بیانیه در ادامه اضافه کرد: این پهپاد توسط سامانه‌ های پدافند هوایی بر فراز استان بلگورود منهدم شد.

این در حالیست که «ویاچسلاو گلادکوف» استاندار بلگورود در روسیه پیشتر هم با انتشار خبری فوری در تلگرام خود این خبر را تایید کرده بود.

ارتش اوکراین طی ماه های گذشته پس از چند حمله ناموفق به کریمه و پل کرچ که ۳ قربانی برجای گذاشت، حملات پهپادی گسترده اما بی‌ حاصلی را علیه روسیه تدارک دید.

ضدحملاتی که کی‌ یف ماه‌ ها درباره آن تبلیغ کرده و غربی‌ ها به شدت به آن دل بسته‌ اند، از اوایل ژوئن شروع شد؛ اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که این ضدحملات راه به جایی نبرده و علاوه بر این، تلفات زیادی را روی دست کی‌ یف گذاشته است.