به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آندری کارتوپولوف، ژنرال سابق روسیه که هم‌اکنون ارتباط نزدیکی با وزارت دفاع این کشور دارد، گفته است که مسکو ۱۵ دقیقه پیش از ورود هواپیمای «ایلیوشین -۷۶» به منطقه مرزی بلگورود و سقوط و کشته شدن سرنشینان، به اوکراین هشدار ورود داده است.

مسکو اعلام کرده است که کی‌یف مسئول سرنگونی هواپیمای مذکور است. در پی این سانحه تمام ۷۴ سرنشین از جمله ۶۵ اسیر جنگی اوکراینی کشته شدند. کمیته تحقیقات روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که این هواپیما با یک موشک اوکراین سطح به هوا مورد اصابت قرار گرفته است.

اوکراین هرگونه هشدار از سوی روسیه پیش از ورود هواپیما به حریم هوایی بلگورود را رد کرده است. البته سرنگونی ایلیوشین -۷۶ توسط ارتش خودی را نه رد و نه تکذیب کرده؛ با این حال جزئیات روایت روسیه از سانحه را به چالش کشیده است.

کارتوپولوف با اشاره به اینکه مرکز فرماندهی ارتش اوکراین هشدار مسکو را دریافت کرده است، گفت: طرف اوکراینی رسماً هشدار دریافت کرد و ۱۵ دقیقه پیش از ورود هواپیما به آن منطقه، تمام اطلاعات برای آنها ارسال شد.

آندری یوسوف، سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی اوکراین مدعی شد که خلاف رویه قبلی پیش از عملیات تبادل زندانی، کی‌یف هیچ درخواستی از روسیه مبنی بر خودداری از حمله به حریم هوایی در منطقه سقوط هواپیما دریافت نکرد.

وی همچنین مدعی شد: هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات ارائه نشده است. مطلقاً هیچ مدرکی که بقایای هواپیما یا حضور سرنشین داخل آن را تأیید کند، وجود ندارد.

وزارت دفاع روسیه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بامداد آن روز فعال بوده و یک پهپاد اوکراینی را هم در همان منطقه سرنگون کرده است.

همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت‌وگو با ریانووستی با اشاره به اطلاع آژانس اطلاعات نظامی اوکراین از حضور اسرای متعلق به این کشور در هواپیمای مذکور گفت: تمام موجودیت فعلی رژیم کی‌یف بر پایه ارتکاب روزانه جنایت از جمله جنایت علیه شهروندان خودش بنیان نهاده شده است. آژانس اطلاعات نظامی اوکراین می‌دانست که ما در حال انتقال ۶۵ پرسنل نظامی هستیم و به‌رغم آگاهی از این موضوع، هواپیما را هدف قرار دادند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی است که شفاف‌سازی بیشتری نیاز است به ویژه وقتی که موضوع افرادی که داخل هواپیما بودند، مطرح باشد و در ادامه نیز مسکو را به «بازی کردن با جان اسرای اوکراینی» متهم کرد.

مقامات اوکراینی همچنان مدعی هستند که روسیه هیچ مدرک موثقی برای تأیید حضور ۶۵ اسیر اوکراینی در هواپیمای مذکور ارائه نداده است.

البته روسیه اسامی افرادی که داخل هواپیما بودند را منتشر و مارگاریتا سیمونیان، رئیس شبکه تلویزیونی راشاتودی نیز آن را بازپخش کرد اما رسانه‌های مستقل بلافاصله مدعی شد که دست کم تعدادی از این اسامی، اسرایی بودند که در تبادل‌های قبلی، مبادله شده بودند!

کایریل بودانوف، رئیس اداره اطلاعات مرکزی وزارت دفاع روسیه نیز مدعی شد: در حال حاضر هیچ مدرکی که ثابت کند نفرات زیادی در هواپیما بودند، در اختیار نداریم. دستگاه پروپاگاندای روسیه مدعی است که هواپیمای ایلیوشین -۷۶ در حال انتقال ۶۵ اسیر اوکراینی به منظور تبادل زندانی بوده اما همچنان مملو از ابهام است!