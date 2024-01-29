حمله مقاومت عراق به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق از حمله جدید به پایگاه الشدادی اشغالگران آمریکایی در سوریه خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: پایگاه الشدادی محقل استقرار اشغالگران آمریکایی در سوریه را با موشک هدف قرار دادیم.

روز گذشته نیز مقاومت اسلامی عراق، پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در کنار سد «حیاک» در روستای «خربه عدنان» واقع در حومه مالکیه واقع در شمال شرق حس که هدف قرار گرفته بود.

منابع خبری اعلام کرده بودند که بنا بر اخبار واصله حمله به پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در کنار سد «حیاک» در روستای «خربه عدنان» با استفاده از پهپاد به انجام رسیده است.

گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حمله‌های خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاه‌های واشنگتن در منطقه، به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.