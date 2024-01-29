به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از حمله جدید به یکی از پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در منطقه خبر می‌دهند.

خبرنگار المیادین در حلب سوریه گزارش داد که پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی عمر واقع در حومه دیرالزور در شرق سوریه مورد حمله قرار گرفته است.

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین، این پایگاه نظامی آمریکایی با موشک هدف گرفته شده است.

کمی پیش‌تر نیز مقاومت اسلامی عراق از حمله جدید به پایگاه الشدادی محل استقرار نظامیان اشغالگر آمریکایی در سوریه خبر داد. در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: پایگاه الشدادی محقل استقرار اشغالگران آمریکایی در سوریه را با موشک هدف قرار دادیم.

روز گذشته نیز مقاومت اسلامی عراق، پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکایی در کنار سد «حیاک» در روستای «خربه عدنان» واقع در حومه مالکیه واقع در شمال شرق حسکه را هدف گرفته بود.

گفتنی است مقاومت اسلامی عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای حمایت از ملت فلسطین حمله‌های خود به اراضی اشغالی و همچنین پایگاه‌های واشنگتن در منطقه، به دلیل دست‌داشتن آمریکا در کشتار و جنایت علیه فلسطینیان را تشدید خواهد کرد.