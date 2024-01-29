حضور رییس کمیته ملی المپیک در فدراسیون تکواندو؛

‌به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، محمود خسروی رئیس و مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه دکتر نصرالله سجادی مشاور رئیس محمد تابع سرپرست مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، علی رغبتی، سید فرید فتاحیان مدیر بین الملل و محمد کاظمی رئیس حراست کمیته عصر امروز دوشنبه نهم بهمن ماه با حضور در محل فدراسیون تکواندو در جلسه‌ای با هادی ساعی رئیس و دکتر اصغر رحیمی دبیرکل فدراسیون، علی تاجیک رئیس سازمان تیم‌های ملی، مجید افلاکی، مینو مداح سرمربیان تیم‌های ملی و مهرداد یوسفی مربی بدنساز تیم ملی شرکت کردند. در این جلسه که فیلمی از فعالیت‌های فدراسیون نیز به نمایش درآمد، پیرامون مسائل مختلف تیم ملی در مسیر المپیک ۲۰۲۴ پاریس بحث و بررسی شد.

خسروی وفا: تلاش کنیم انتظارات از ورزشکاران بالا نرود

در ابتدای این جلسه خسروی وفا با بیان اینکه کار کردن با افرادی چون ساعی، دبیر و میراسماعیلی سخت است اظهار داشت: هادی ساعی المپین است، کارشناس و مدیر هم است و با ورزشی که در آن مدیریت می‌کند به خوبی آشنا هستند. ما موظف هستیم هر کاری که لازم باشد برای موفقیت تیم‌های ورزشی خود انجام دهیم. ما آمده‌ایم که صحبت‌های شما را شنیده و کمک کنیم تیم ملی تکواندو نتیجه بگیرد، اگر هم خدای نکرده این اتفاق صورت نگرفت، دست تقدیر است و کاری نمی‌توان کرد.

وی افزود: بخشی از کار دست ما، فدراسیون، کادر فنی و ورزشکار است، بخشی از کار دست ما نیست، دست هیچکس دیگری نیست، روز مسابقه باید روز ورزشکار باشد، یک وظیفه ما داریم که مربوط به قبل از مسابقات بر می‌گردد که از دو سال قبل از آن آغاز و تا روز مسابقه ادامه دارد و مربوط می‌شود به برنامه ریزی، تمرین، پشتیبانی، حمایت و… اگر خوب کار کرده باشیم که قاعدتاً باید به نتیجه برسد. البته این هم ضمانتی نیست، زیبایی ورزش به همین غیر قابل پیش بینی بودن آن است. نوع نگاه ما این نیست که اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، توپ را تو زمین دیگری انداخته به دنبال مقصر باشیم. همه فدراسیون‌ها، مدیران، مربیان و ورزشکاران متعهد هستند و برای کسب موفقیت تلاش می‌کنند.

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه کسب سهمیه سختی‌های خاص خود را دارد اظهار داشت: شما برای سفر به انگلیس و حضور در مسابقات گرندپری که اهمیت فوق العاده ای داشت، با چه مشکلاتی مواجه شدید و در نهایت هم ویزا به موقع نرسید. در واقع همین رسیدن به مجوز حضور در المپیک که به این سادگی نیست خود یک افتخار بزرگ است. در کل انتظار از فدراسیون‌های مانند تکواندو، کشتی و وزنه برداری به صورت طبیعی بالاست. همین انتظار باعث بروز استرس و فشار به مدیریت فدراسیون، کادر فنی و ورزشکار می‌شود که باید تلاش کنیم آن را تا حد زیادی کاهش دهیم. این موضوع باید مدیریت شود تا فشار غیر معقول کاهش پیدا کند.

خسروی وفا ادامه داد: ما باید پاسخگوی نتایج تیم ملی باشیم که یقیناً هم هستیم. به فدراسیون تکواندو آمدیم تا صحبت مسئولان فدراسیون و کادر فنی را شنیده و اگر دغدغه‌ای باشد را برای رفع آن تلاش کنیم. ما بیشتر شنونده هستیم. در تکواندو با دو نفری کار می‌کنیم که خود خبره کار هستند. هم هادی ساعی و هم اصغر رحیمی کارهای مدیریتی و اجرایی در کاروان‌های ورزشی انجام داده و از این لحاظ مشکلی در تکواندو نخواهیم داشت. نمی‌خواهیم کاروان بزرگی به پاریس ببریم و قطعاً در کنار ورزشکاران کادر اجرایی محدودی خواهیم داشت.

رحیمی: کسب امتیاز برای المپیک آینده آغاز شده است

در ادامه دکتر رحیمی دبیر کل فدراسیون ضمن تشکر از حضور رئیس کمیته ملی المپیک در فدراسیون تکواندو افزود: روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه باید در مسابقات انتخابی المپیک در بخش قاره‌ای شرکت کنیم، این در حالیست که کسب امتیاز برای ورودی المپیک ۲۰۲۸ لوس آنجلس آغاز شده است. بنابراین ما با برنامه پیش می‌رویم و امتیاز همین مسابقات بین المللی تهران که اواخر بهمن آغاز می‌شود در رنکینگ برای المپیک بعدی محاسبه می‌شود.

وی افزود: تیم ما در مسابقات گرنداسلم شرکت کرد که در کل چهار سهمیه در بخش مردان توزیع شد، یکی ما گرفتیم، چین، آذربایجان و روسیه هم کدام یک سهمیه کسب کردند. کره‌ای با تعداد زیادی تکواندوکار سهمیه از این رقابت‌ها کسب نکردند. در شرایط فعلی مسئله اصلی ما انتخاب وزن و تکواندوکاری برای مسابقات قاره‌ای است که شانس کسب مدال المپیک باشد. بعد از این رقابت‌ها و مشخص شدن تعداد قطعی سهمیه‌ها، چهار ماه وقت داریم تا تیم خود را برای حضور در المپیک آماده کنیم.

هادی ساعی: تیم آنالیز ما لحظه به لحظه رقبا را رصد می‌کند

هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو نیز با تشکر از حمایت‌ها و کمک‌های کمیته ملی المپیک افزود: حضور شما عزیزان به ما دلگرمی می‌دهد تا تلاش خود را برای موفقیت در المپیک دو چندان کنیم تا تکواندو جزو رشته‌های مدال آور در المپیک بوده و باری از دوش کاروان ورزشی ایران برداریم. برگزاری چنین جلساتی در داخل فدراسیون باعث می‌شود که تمام ارکان فدراسیون و خانواده تکواندو این حس را داشته باشند که ارتباط خوبی بین طرفین برقرار است و حمایت‌ها از فدراسیون اتفاق می‌افتد. این موضوع را ما به خوبی می‌دانستیم و انتقال می‌دادیم، ولی حضور شما خیلی اهمیت بالای دارید.

وی ادامه داد: کسب سهمیه المپیک در تکواندو خیلی سخت است و مستلزم این است که در رویدادهای زیادی شرکت کرده و امتیاز جمع کنیم. دو هفته دیگر مسابقات جام فجر، ریاست فدراسیون جهانی و باشگاههای آسیا و پاراتکواندو را در تهران میزبانی خواهیم کرد تا ۴۰ امتیازی که می‌توانیم سالانه از تورنمنت‌ها کسب کنیم را در داخل کشور به دست آوریم تا مقداری در هزینه‌ها مدیریت کرده باشیم. باقی امتیازات هم در مسابقات رسمی جهانی و آسیایی به دست می‌آید.

رئیس فدراسیون تکواندو افزود: امتیازات این مسابقات برای المپیک بعدی محاسبه می‌شود، ولی برای تکواندوکارانی که سهمیه پاریس را در اختیار دارند، هم در رنکینگ و جایگاه آنها در جدول قرعه کشی این بازی‌ها مؤثر است. به عنوان مثال ناهید کیانی که در شرایط فعلی رنکینگ چهارم المپیکی است، شاید تا زمان شروع مسابقات المپیک صعود کند. البته ما در کنار کادر فنی که به صورت مستقیم با اعضای تیم ملی کار می‌کنند، یک کادر هم پشت پرده هستند که حامی این کادر است. نفراتی که رنکینگ را رصد می‌کنند و نفراتی که رقبا را در هر تورنمنتی لحظه به لحظه زیر نظر دارند که در نهایت با ترسیم جدول بگویند نماینده ما چه تورنمنتی برود یا چه تورنمنت یا امتیازی را از دست بدهد. اینها نفراتی هستند که کار آنالیز را به دقت انجام داده و حامی تیم فنی است. در واقع کار را مشورتی پیش می بریم از نظرات هر کس که بتواند کمک کند، استقبال می‌کنیم.

در ادامه این جلسه اعضای کادر فنی و همچنین سایر نفرات حاضر مطالبی را بیان کردند.