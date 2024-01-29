حمله حزب الله به ۲ پایگاه نظامی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت یک و نیم بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، مرکز تجمع دشمن صهیونیست را در قلعه هونین با سلاح موشکی هدف قرار داد.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگری اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت در ساعت ۲:۱۰ بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در حومه پادگان زرعیت با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

ساعاتی قبل نیز، منابع لبنانی از حمله جدید موشکی از جنوب لبنان به سمت اصبع الجلیل خبر دادند.

این منابع اعلام کرده بودند که چند موشک از جنوب لبنان به اصبع الجلیل شلیک شده است.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک دو موشک از جنوب لبنان به منطقه واقع میان مرگلیوت و کریات شمونه خبر داده بودند.