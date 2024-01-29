  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۹

مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان:

آیین‌نامه اجرایی معافیت سربازی ساکنان ۹ جزیره هرمزگان ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی معافیت سربازی ساکنان ۹ جزیره هرمزگان ابلاغ شد

بندرعباس - مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان، از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی معافیت سربازی ساکنان ۹ جزیره استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی اظهارداشت: پس از پیگیری استانداری هرمزگان و وزارت کشور در رابطه با اخذ معافیت سربازی جهت یکی از فرزندان ذکور ساکنین جزایر خلیج‌فارس، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با این پیشنهاد موافقت کردند.

وی افزود: اخیراً نیز آئین‌نامه اجرایی معافیت سربازی برای ساکنان ۹ جزیره استان هرمزگان ابلاغ شده است و متقاضیانی شرایط قانونی استفاده از این معافیت را دارند می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

دریایی تاکیدکرد: طبق این مصوبه معافیت سربازی یکی از فرزندان ذکور یا پدر خانواده‌ای که ۱۲ سال ساکن جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، فارور بزرگ و کوچک، سیری، هندرابی، لارک، لاوان بوده باشند لحاظ خواهد شد و آئین نامه این مصوبه به حوزه‌های انتظامی و معاونت نظام وظیفه ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: مردم شریف این جزایر با مراجعه به حوزه‌های انتظامی و فرمانداری‌های شهرستان ابوموسی، بندرلنگه و قشم می‌توانند نسبت به معافیت خود یا یکی از فرزندانشان در صورت داشتن شرایط تعیین شده در آئین نامه از مزایا آن بر خوردار شوند.

کد مطلب 6008436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها