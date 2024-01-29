به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی اظهارداشت: پس از پیگیری استانداری هرمزگان و وزارت کشور در رابطه با اخذ معافیت سربازی جهت یکی از فرزندان ذکور ساکنین جزایر خلیجفارس، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با این پیشنهاد موافقت کردند.
وی افزود: اخیراً نیز آئیننامه اجرایی معافیت سربازی برای ساکنان ۹ جزیره استان هرمزگان ابلاغ شده است و متقاضیانی شرایط قانونی استفاده از این معافیت را دارند میتوانند از آن بهرهمند شوند.
دریایی تاکیدکرد: طبق این مصوبه معافیت سربازی یکی از فرزندان ذکور یا پدر خانوادهای که ۱۲ سال ساکن جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، فارور بزرگ و کوچک، سیری، هندرابی، لارک، لاوان بوده باشند لحاظ خواهد شد و آئین نامه این مصوبه به حوزههای انتظامی و معاونت نظام وظیفه ابلاغ شده است.
وی خاطرنشانکرد: مردم شریف این جزایر با مراجعه به حوزههای انتظامی و فرمانداریهای شهرستان ابوموسی، بندرلنگه و قشم میتوانند نسبت به معافیت خود یا یکی از فرزندانشان در صورت داشتن شرایط تعیین شده در آئین نامه از مزایا آن بر خوردار شوند.
نظر شما