رییس بانک مرکزی روسیه: بریکس در رشد اقتصادی از گروه ۷ جلو زد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس بانک روسیه با انتشار آماری از رشد اقتصادی قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان موسوم به گروه بریکس (BRICS) طی سال گذشته میلادی در رقابت با گروه G۷ (هفت اقتصاد پیشرفته) خبر داد.

پایگاه خبری استپوتنیک روز دوشنبه گزارش داد که «الویرا نابیولینا»، رییس بانک روسیه گزارش داد که سهم تولید ناخالص ملی کشورهای عضو «بریکس» در جهان در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی از ۳۱ درصد به ۳۵ درصد در قدرت خرید افزایش یافته است و از سهم اعضای گروه G۷ در اقتصاد جهانی فراتر رفته است.

رییس بانک مرکزی روسیه در مصاحبه با اسپوتنیک با اشاره به جهش اقتصادی کشورهای عضو گروه بریکس افزود: با پیوستن اعضای جدید به بریکس سهم اقتصادی این گروه در اقتصاد جهانی از ۳۱ درصد به ۳۵ درصد طی سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش یافت.

وی با اشاره به جایگاه مهم گروه بریکس در معادلات جهانی طی سال‌های آینده افزود: برای بار نخست، شاهد پیشی گرفتن سهم اقتصاد جهانی گروه بریکس از سهم گروه ۷ کشور پیشرو در اقتصاد جهانی هستیم.

در همین ارتباط، نتیجه یک تحقیق از سوی مؤسسه آکورن ماکروی انگلیس نشان می‌دهد که مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه بریکس بیشتر از مجموع کشورهای گروه ۷ است.

تحقیق این مؤسسه نشان می‌دهد کشورهای عضو گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ۳۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند و این در حالی است که ۷ عضو کشور گروه ۷ شامل کانادا، فرانسه، المان، ایتالیا، ژاپن و انگلیس که ادعای برتری اقتصادی نسبت به دیگر کشورهای جهان را دارند، در مجموع ۳۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان را از آن خود کرده‌اند.

کارشناسان می‌گویند: از آنجایی که انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین و هند افزایش یابد، و از طرفی کشورهای بیشتری عضو گروه بریکس شوند، شکاف بین تولید ناخالص داخلی بین این دو گروه بین المللی افزایش خواهد یافت.

سال گذشته هم کشورهای عضو گروه بریکس پیشنهاد ایجاد یک ارز واحد را با هدف کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری خود مطرح کردند.

پس از پایان اجلاس سران بریکس در سال گذشته میلادی در ژوهانسبورگ و برنامه‌ریزی برای پیوستن اعضای جدید از جمله ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به بریکس، از ابتدای سال میلادی جاری نیز روسیه به عنوان رییس دوره‌ای گروه بریکس انتخاب شد.

گفتنی است که در یکم ژانویه و همزمان با آغاز سال میلادی جدید، ۶ کشور ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی به عضویت رسمی گروه بریکس (BRICS) درآمدند؛ امری که بدون شک چشم‌انداز ژئوپلیتیکی کنونی را دستخوش تغییر و تحول بسیاری خواهد کرد.