خوی در مسیر بازسازی/۲۵۰۰واحد مسکونی اتمام یافت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سال گذشته شهرستان خوی سه زمین لرزه را تجربه کرد، که به دلیل زلزله ۵.۹ ریشتری هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ در خوی، دو شهر خوی و فیرورق و ٧٠ روستا متحمل خسارت شد.

در این زمین لرزه بر اساس نتایج ارزیابی‌های اولیه ۱۳ هزار و ۲۲۰ واحد خسارت دیده شناسایی شد که از این تعداد ۲ هزار و ۱۲۰ واحد کاملاً تخریب شد و ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد نیازمند تعمیر تشخیص داده شد. همچنین در این زمین لرزه، علاوه بر فوت ٣ نفر از هموطنان، بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر مصدوم شدند.

در زلزله ۵.۴ ریشتری ١٣ مهر ماه سال گذشته نیز ١٢ روستا در کانون زلزله قرار داشت و یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی کاملاً تخریب و حدود ۴ هزار واحد نیز دچار خسارت شد.

همچنین در زلزله ٢٨ دی ماه سال قبل هم در خوی بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۵ روستا بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیده و۱۹۴ نفر هم مصدوم شدند.

پس از وقوع هر زمین لرزه بلافاصله ارزیابی‌ها انجام و روند بازسازی آغاز شد، بر اساس وعده مسئولان استان قرار بود قبل از آغاز فصل سرما بازسازی این مناطق به صورت کامل اتمام یابد که هم اکنون بخش زیادی از وعده‌ها محقق شده و روند بازسازی در حال اتمام بوده و با سرعت ادامه دارد.

هر چند روند کند تسهیلات بانکی، وجود نواقص در برخی واحدها و طولانی شدن روند ساخت نیز برخی از گلایه‌های مردم خوی به شمار می‌رود اما عزم دولت برای اتمام بازسازی جدی است.

بازسازی ۲۵۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله زده خوی خاتمه یافت

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در خصوص روند بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده خوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع سه هزار و ۲۲۰و احد تخریب شده در ۴ زلزله شهرستان خوی، اجرای عملیات سقف ۳۰۰۰ واحد مسکونی احداثی به پایان رسیده است.

جعفر برزگر با بیان اینکه هم اکنون عملیات بازسازی در ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تاکنون به پایان رسیده است، تاکید کرد: با بهره برداری از ۱۵۰۰ واحد بازسازی شده دیگر در شهر خوی، آئین واگذاری دو هزار و پانصدمین واحد مسکونی بازسازی شده در این شهرستان در ایام الله مبارک دهه فجر برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در خصوص پیشرفت فیزیکی بازسازی واحدهای خسارت دیده اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی بازسازی واحدهای مسکونی احداثی در خوی ۹۳ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما در منطقه با حساسیت بیشتری موضوع اتمام بازسازی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: طبق تاکید استاندار آذربایجان غربی برای اعطای تسهیلات، امیدواریم بانک‌ها نسبت به پرداخت مانده تسهیلات زلزله‌زدگان نیز اقدام کرده و زمینه رضایتمندی بیشتر مردم خوی را موجب شوند.

۱۵۰۰و احد بازسازی شده خوی دهه فجر افتتاح می‌شود

برزگر با بیان اینکه از سه هزار و ۲۲۰ واحد زلزله زده‌ای که بر اثر زمین‌لرزه‌های سه‌گانه سال گذشته بالای ۸۰ درصد خسارت دیده و نیازمند احداث مجدد بودند، بیش از سه هزار و ۲۱ واحد معادل ۹۴ درصد واحدها مرحله فونداسیون را به اتمام رسانده اند، اضافه کرد: همچنین مرحله سقف سه هزار واحد به اتمام رسیده که نزدیک به ۹۳ درصد کل منازل خسارت دیده را شامل می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی افزود: صورت وضعیت‌های پرداخت تسهیلات بلاعوض مالکین واحدهای مسکونی آماده است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آمادگی دارد در صورت واریز ۵۰ درصد دوم بلاعوض از سوی سازمان برنامه و بودجه، این تسهیلات را در کمتر ۴۸ ساعت توسط بانک‌های عامل به حساب مالکین واحدهای مسکونی درحال بازسازی واریز کند.

برزگر در خصوص پرداخت تسهیلات بلاعوض و ارزان قیمت بانکی برای بازسازی واحدهای مسکونی خوی گفت: تاکنون برای بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده در سه زلزله بزرگ شهرستان خوی ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت تکلیفی از طرف بانک‌های عامل پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی افزود: همچنین تاکنون چهار هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض از سوی هیأت دولت برای بازسازی واحدهای احداثی و تعمیری به حساب مالکان این واحدها واگذار شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن مقاوم روستایی از ۲ میلیارد ریال به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است و مردم می‌توانند برای اخذ این تسهیلات جهت ساخت مسکن مقاوم در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراجعه کنند.

بازسازی مناطق زلزله‌زده خوی بزودی پایان می‌یابد

استاندار آذربایجان‌غربی نیز ماه گذشته در جلسه بازسازی مناطق زلزله زده گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته، بازسازی مناطق زلزله‌زده خوی در روزهای پایانی است و بزودی پایان می‌یابد.

محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه زلزله سال گذشته شهرستان خوی به حدود ۳۰ هزار خانه مسکونی صدمات جزئی و کلی وارد کرد، افزود: به حدود سه‌هزار و ۲۲۰ خانه، صدمات جدی بالای ۸۰ درصد وارد شده بود که از این واحدهای تخریبی، حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد در سطح شهر و روستاها بازسازی و به مردم زلزله زده تحویل داده شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به آسیب دیدن ۲۳ هزار واحد در سه سطح در زمین لرزه سال گذشته خوی نیز اشاره کرد و افزود: در مجموع ۲ هزار و ۵۰ میلیارد ریال غرامت بیمه حوادث طبیعی ساختمان به این واحدها پرداخت شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در زلزله سال گذشته خسارت زیادی به مردم شهرستان خوی وارد شد، افزود: در کنار رفع مشکلات تعداد زیادی از روستاها اعم از پوشش اینترنتی، آسفالت معابر، آب شرب و احداث مدرسه، برخی نیز برای نخستین بار از این امکانات برخوردار می‌شدند که رضایت مردمی را به دنبال داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی به نگاه ویژه رئیس جمهور و دولت سیزدهم برای بازسازی مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی نیز اشاره کرده و اظهار داشت: با نگاه ویژه دولت و پیگیری‌های انجام شده، به زودی جشن پایان بازسازی مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی را در سطح ملی برگزار خواهیم کرد.

معتمدیان همچنین بازسازی مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی را نماد موفقی از همبستگی بین مردم، حاکمیت و دولت دانسته و افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف مردم در کمک به زلزله زدگان و بازسازی واحدهای تخریب شده در زلزله شهرستان خوی به درستی تبیین شود.

در روزهای ۱۳ مهر، ۲۸ دی و هشت بهمن سال گذشته سه زلزله بالای پنج ریشتر در شهرستان خوی رخ داد.