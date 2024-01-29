شکست اینترمیامی در عربستان/ «مسی» و «سوارز» حریف «میتروویچ» نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «اینترمیامی» آمریکا برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی با تیمهای الهلال و النصر تحت عنوان «ریاض سیزن کاپ» به کشور عربستان سفر کرده است.
نخستین دیدار این تیم شامگاه دوشنبه برابر تیم الهلال عربستان برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه پرگل ۴ بر ۳ به سود الهلال به پایان رسید.
گلهای الهلال در این دیدار را «الکساندر میتروویچ» (۱۰)، «عبدالله الحمدان »(۱۳)، «میشل »(۴۴) و «مالکوم» (۸۸) برای الهلال به ثمر رساندند و «لوئیس سوارز »(۳۴)، لیونل مسی (۵۴) و «رویز »(۵۵) برای اینترمیامی گلزنی کردند.
لیونل مسی، سوارز، جوردی آلبا و بوسکتس از جمله ستارههای سرشناس تیم اینترمیامی در این دیدار بودند. تیم الهلال هم در این دیدار از حضور بازیکنانی چون میتروویچ، میشل و مالکوم بهره میگرفت اما بسیاری از بازیکنان سرشناس این تیم مانند ریاض محرز، یاسین بونو، علی البلیهی، کالیدو کولیبالی، ناصر الدوساری و سالم الدوساری به دلیل شرکت در مسابقات جام ملتهای آسیا و آفریقا در این دیدار غایب بودند.
نظر شما