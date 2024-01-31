ضرورت آگاهی مردم از کمبود آب در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات آب و مدیریت جامع حوزه آبخیز در استان تهران که با حضور مدیران کل و رؤسای دستگاه های اجرایی مربوطه در استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی استان، حوزه آب و کاهش میزان نزولات آسمانی و به تبع آن کمبود مقدار ذخایر این ماده حیاتی و گرانبها در پشت سدها است، اظهار کرد: در حوزه آب باید اعلام کنیم که با چالش جدی مواجه هستیم.

فخاری با بیان اینکه موضوع مهم در خصوص تأمین آب، مجموعه اقداماتی است که توسط مدیران و مسؤولان صورت می‌پذیرد گفت: برخی به تأمین آب از طریق چاه‌های شهرداری تهران اشاره می‌کنند اما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که تنش آب برای کل کشور است و با توجه به نوع سازه‌های پایتخت این امکان وجود دارد که تهران توان تحمل این تنش را نداشته باشد.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه تأمین آب تهران باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار بگیرد و در این راستا آبفا ملزم به ارائه برنامه است، افزود: مصرف آب در پایتخت ثانیه‌ای ۵۵ هزار لیتر است و این موضوع مهم در برنامه ریزی ها باید حتماً مد نظر قرار داشته باشد و نباید به امید شهرداری باشیم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان شهر و استان تهران باید بدانند در آینده نزدیک و در زمان وقوع بحران چه وضعیتی در حوزه تأمین آب خواهیم داشت، عنوان کرد: اگر برنامه داشته باشیم، به این جمع بندی می رسیم که در تابستان چگونه باید رفتار کنیم و همه این برنامه ریزی ها باید در مدت زمان کوتاه انجام شود و برای مواقع تنش آبی و نیمه بحران کاربرد داشته باشند.

فخاری با انتقاد از این موضوع که نباید کمبود آب را از مردم مخفی نگه داشت، بیان کرد: مردم باید بدانند که با کمبود آب روبرو هستیم و این وظیفه همه مسؤولان است که این موضوع را به درستی و دقیق تبیین کنند.

استاندار تهران با اشاره به اینکه ما خدمتگزاران مردم هستیم، گفت: اگر مردم به نحوه مدیریت ما مسؤولان ایراد بگیرند بهتر از آن است که در تابستان با عدم تأمین آب مواجه شوند در صورتی که ما می‌توانستیم این کمبودها را بازگو کنیم و راه‌های صرفه جویی را به آنان آموزش دهیم، لذا از همه شما مدیران و مسؤولان می‌خواهم مردم را در جریان موضوع آب قرار دهید و آنان را نسبت به برخی رفتارهای غلط در حوزه استفاده از آب آگاه کنید و بدانید محافظه کاری در این زمینه جایز نیست.

وی اظهار کرد: در حوزه مدیریت مصرف آب باید وارد عمل شویم و از آموزش شروع و صرفه جویی و الگوی صحیح مصرف را از مردم درخواست کنیم.

فخاری در خصوص استخرهای خصوصی بیان کرد: باید این اماکن شناسایی شوند و برای آنها اخطار صادر شود و در صورت تکرار برخورد و قطعی انشعاب انجام بگیرد تا بتوانیم آب را پس انداز کنیم، چرا که ما در شرایطی هستیم که الان می‌توانیم مصارف را مدیریت کنیم که در تابستان دچار مشکل نشویم.

استاندار تهران با بیان اینکه ۹۰ درصد از حجم آب مصرفی کشور برای بخش کشاورزی استفاده می‌شود بر ضرورت تغییر الگوی کشت نیز تاکید کرد و گفت: باید به این درک برسیم که در زمان تنش آبی چه محصولاتی را زیر بار کشت نبریم که آب مصرفی آن زیاد است.

وی بیان کرد: برای سال زراعی جدید باید سیاست‌هایی را تدوین کنیم که طبق آن بدانیم چه میزان آب برای صنعت، چه میزان برای کشاورزی و چه میزان برای خدمات و شرب نیاز داریم و بر اساس این موارد برنامه ریزی داشته باشیم و تأمین آب شرب را در اولویت همه این موارد قرار دهیم.