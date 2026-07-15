طهماسبی: همراهی مردم، دشمن را در تحقق اهدافش ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در جمع کارکنان امور مالیاتی گلستان با خبرنگاران با بیان اینکه همراهی مردم مهمترین پشتوانه نظام در مواجهه با تهدیدها و بحرانها است، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در صحنه، قدرت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت و محاسبات دشمن را بر هم زد.
وی در جمع مدیران و کارکنان ادارهکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به شرایط کشور در ماههای اخیر، افزود: جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی، جنگ شناختی و عملیات نظامی اخیر، با تکیه بر مردم و ظرفیتهای داخلی توانسته بدون وقفه مسیر خود را ادامه دهد.
وی با تبریک هفته ترویج فرهنگ مالیاتی، نقش نظام مالیاتی را در توسعه کشور مهم دانست و افزود: درآمدهای مالیاتی استان طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و این روند، ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات عمومی ایجاد کرده است.
استاندار گلستان با اشاره به افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: میزان عوارض ارزش افزوده استان از ۲۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که بخش قابل توجهی از هزینههای شهرداریها و دهیاریها از محل همین منابع تأمین میشود.
طهماسبی با اشاره به آنچه «جنگ ترکیبی» علیه ایران خواند، گفت: کشور در ماههای اخیر با بحرانهای مختلفی روبهرو بوده، اما دولت چهاردهم با مدیریت و برنامهریزی توانسته اقدامات مؤثری برای عبور از این شرایط انجام دهد.
وی همچنین به دغدغههای معیشتی کارکنان حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: مسائل و مطالبات این قشر را در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری خواهد کرد.
استاندار گلستان با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه مالیات، بر اجرای سیاست هدفمندسازی مالیاتها در سال جاری تأکید کرد و افزود: این برنامه با همکاری فرمانداران و نمایندگان استان بهصورت جدی دنبال خواهد شد.
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