به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسدی با اشاره به گزارش‌های هواشناسی مبنی بر اینکه ۶ شهر خوزستان در فهرست ۱۰ نقطه گرم جهان قرار دارند و در ۱۸ نقطه استان دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و بالاتر به ثبت رسیده است، اظهار کرد: با توجه به شدت گرمای بی‌سابقه و تأثیر هر درجه افزایش دما بر رشد مصرف برق، از مردم درخواست می‌شود با کاهش مصرف برق، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه یاری کنند.

وی افزود: برای جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته ناشی از خرابی تجهیزات، باید میزان بارگیری از تجهیزات شبکه کاهش یابد که این مهم از طریق مدیریت مصرف برق امکان‌پذیر است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با تأکید بر اینکه اولویت اصلی، تأمین برق بخش خانگی و صنایع راهبردی و آسیب‌دیده از جنگ است، تصریح کرد: با ادارات دولتی پرمصرف نیز مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

اسدی ادامه داد: بخش عمده بار شبکه برق خوزستان به دلیل گرمای شدید، مربوط به مصرف خانگی و استفاده از کولرها است. اگر مردم دمای کولرهای خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کرده و کولرهای اضافی را خاموش کنند، بار مصرفی شبکه به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به پویش «یک کولر کمتر، قرار همدلی» گفت: اقدامات لازم برای توسعه و تقویت شبکه انجام شده است، اما در شرایط فعلی، کلید حفظ پایداری شبکه در دست مشترکان و مدیریت مصرف برق قرار دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تأکید کرد: خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳، که شبکه بیشترین میزان مصرف را تجربه می‌کند، نقش مؤثری در جلوگیری از بروز حوادث و حفظ پایداری شبکه برق خواهد داشت.