به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی وضعیت گلخانه‌های استان، با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی توسعه گلخانه‌ها را اولویت نخست بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد دانست و افزود: گلخانه‌ها با صرفه‌جویی ۹۰ درصدی در مصرف آب و افزایش قابل توجه بهره‌وری و راندمان تولید، مهم‌ترین ظرفیت برای تحول کشاورزی استان به شمار می‌روند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه هم شهرک‌های گلخانه‌ای و هم گلخانه‌های انفرادی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی، باید مسیر توسعه این بخش هموار شود.

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت گلخانه‌های استان طی دو سال اخیر تغییر محسوسی نداشته است، تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۳۸ هکتار گلخانه در استان وجود دارد و این آمار با ظرفیت‌های موجود همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری و برنامه‌ریزی جدی است.

رحمانی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی خواست برای نشست آینده، برنامه‌ای تفکیکی برای تمامی شهرک‌های گلخانه‌ای تهیه کنند تا هر ماه موانع یکی از این شهرک‌ها برطرف و روند توسعه آن دنبال شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر حضور بانک‌های عامل در جلسات پایش طرح‌های کشاورزی تأکید کرد و گفت: همراهی شبکه بانکی در اجرای مصوبات، نقش مهمی در رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و توسعه گلخانه‌ها خواهد داشت.

وی در پایان نیز به صورت تلفنی مشکلات تعدادی از واحدهای گلخانه‌ای استان را با دستگاه‌های مرتبط پیگیری کرد و بر تسریع در رفع موانع و حمایت از تولیدکنندگان این بخش تأکید کرد.