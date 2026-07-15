ارتباط کاهش پروتئین روده با خطر التهاب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، دانشمندان نشان دادند که پروتئین BECLIN۱ نقش کلیدی در فرآیند بدن برای پاکسازی سلول‌های آسیب‌دیده و بازیافت اجزای سلولی (اتوفاژی) دارد و در سلول‌هایی که سد محافظ روده را تشکیل می‌دهند، وجود دارد.

طبق مطالعه اخیر، یک روده سالم به یک سد محافظ بستگی دارد که بدن را از محتویات روده محافظت می‌کند. وقتی این سد ضعیف می‌شود، روده در برابر التهاب آسیب‌پذیرتر می‌شود.

این تیم با استفاده از مدل‌های پیش‌بالینی نشان داد که سطوح پایین‌تر BECLIN۱ سلول‌های تولیدکننده مخاط را که پوشش محافظ روده را تشکیل می‌دهند، مختل می‌کند.

«جولیانی جولیانی» نویسنده اول این مطالعه از دانشگاه لاتروب استرالیا، گفت: «ما دریافتیم که BECLIN۱ مانند یک کلید کم‌نور برای مقاومت روده عمل می‌کند. خاموش کردن این کلید بلافاصله باعث بیماری نمی‌شود، اما سلول‌هایی را که سد مخاطی محافظ روده را تولید می‌کنند، تضعیف می‌کند و روده را بسیار کمتر قادر به مقابله با استرس می‌کند.»

جولیانی گفت: «مطالعات قبلی نشان داده بود که حذف کامل BECLIN۱ منجر به شکست فاجعه‌بار سد روده می‌شود، حتی با کاهش‌های جزئی، مانند آنچه در برخی بیماری‌های دیگر، از جمله سرطان، دیده می‌شود، که باعث فرسایش دفاع طبیعی روده و افزایش حساسیت به التهاب می‌شود.»

این یافته‌ها به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا برخی افراد بیشتر از دیگران مستعد التهاب روده هستند.

محققان گفتند التهاب مزمن عامل اصلی ایجاد سرطان روده است و افزودند که شناسایی تغییرات بیولوژیکی اولیه که سد روده را تضعیف می‌کنند، می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای مداخله قبل از وقوع آسیب برگشت‌ناپذیر فراهم کند.