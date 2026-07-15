به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در جریان بازدید دبیر ستاد مرکزی اربعین از زیرساختهای مرز شلمچه با اشاره به حماسههای اخیر بیان کرد: تشییع رهبر شهید در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد در طول تاریخ بینظیر بود.
استاندار خوزستان ادامه داد: با شرایطی که پس از شهادت رهبر عزیزمان در کشور، منطقه و جهان ایجاد شد، اربعین امسال با شکوه هرچه بیشتر برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر روند مطلوب خدمترسانی اظهار کرد: اقدامات مربوط به اربعین امسال به فضل خداوند و با عنایات خاصه اهلبیت (ع) به خوبی انجام خواهد شد.
موالیزاده گفت: با به اهتزاز درآمدن پرچم امام حسین (ع) در مرز شلمچه و فرمان لبیک یا حسین، عملیات را آغاز میکنیم.
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