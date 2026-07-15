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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴

اربعین امسال با شکوه تر برگزار می‌شود

اربعین امسال با شکوه تر برگزار می‌شود

شلمچه - استاندار خوزستان گفت: با شرایطی که پس از شهادت رهبر عزیزمان در کشور، منطقه و جهان ایجاد شد، اربعین امسال با شکوه هرچه بیشتر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در جریان بازدید دبیر ستاد مرکزی اربعین از زیرساخت‌های مرز شلمچه با اشاره به حماسه‌های اخیر بیان کرد: تشییع رهبر شهید در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد در طول تاریخ بی‌نظیر بود.

استاندار خوزستان ادامه داد: با شرایطی که پس از شهادت رهبر عزیزمان در کشور، منطقه و جهان ایجاد شد، اربعین امسال با شکوه هرچه بیشتر برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر روند مطلوب خدمت‌رسانی اظهار کرد: اقدامات مربوط به اربعین امسال به فضل خداوند و با عنایات خاصه اهل‌بیت (ع) به خوبی انجام خواهد شد.

موالی‌زاده گفت: با به اهتزاز درآمدن پرچم امام حسین (ع) در مرز شلمچه و فرمان لبیک یا حسین، عملیات را آغاز می‌کنیم.

کد مطلب 6889182

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