به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعداز ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری خراسان جنوبی اظهار کرد: باید توجه داشت که سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز و سپری شد که کشور با جنگ مواجه بود، اما این شرایط مانع از تحقق برنامههای استان و استمرار خدمترسانی نشد.
وی افزود: موفقیتهای به دست آمده را نباید تنها در قالب رتبهها و آمارها خلاصه کرد، زیرا این دستاوردها بازتاب اعتماد مردم به نظام حکمرانی استان، دغدغهمندی مدیران، پیگیریهای مستمر و همافزایی میان دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه این موفقیتها حاصل عملکرد یک دستگاه یا یک کارگروه نیست، تصریح کرد: همه کارگروهها و مجموعه مدیریتی استان در دستیابی به این نتایج نقشآفرین بودهاند و خروجی این همکاریها امروز در شاخصهای اقتصادی و اشتغال استان قابل مشاهده است.
ذاکریان ادامه داد: پیگیریهای مستمر استاندار خراسان جنوبی برای جذب حداکثری اعتبارات ملی نیز نقش مهمی در تثبیت جایگاه استان در حوزه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشته و زمینه اجرای طرحهای توسعهای را فراهم کرده است.
وی با اشاره به پروژههای بزرگ عمرانی استان گفت: اجرای طرحهایی همچون راهآهن، نهضت ملی مسکن، پروژههای آبرسانی و سایر طرحهای زیرساختی که با همراهی استاندار و نمایندگان مردم در مجلس در حال پیگیری است، علاوه بر توسعه استان، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم میکند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در خراسان جنوبی تأکید کرد: اشتغال، مهمترین جلوه تکریم مردم است و اگر بتوانیم فرصت شغلی متناسب با شأن و کرامت مردم فراهم کنیم، در عمل بهترین خدمت را به جامعه ارائه کردهایم.
ذاکریان در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریتی استان، ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی و پیگیری دستگاههای اجرایی، روند موفقیتهای خراسان جنوبی در حوزه اشتغال و توسعه اقتصادی ادامه یابد.
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