به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی ظهر سه شنبه در نشست شورای قضائی استان سمنان در سالن جلسات دادگستری کل سمنان با بیان اینکه دادگاه‌های صلح در استان سمنان راه اندازی می‌شود، تاکید کرد: چارت سازمانی این نوع محاکم تدوین شده است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز این محاکم نیز در استان سمنان پیش بینی شده است، افزود: بخشی از شعب دستگاه قضائی در استان نیز به محاکم صلح تغییر وضعیت خواهند داد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این دادگاه‌ها صلح و سازش را ترویج خواهند داد، بیان کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پایه و اساس تشکیل محکم صلح است.

عبدالهی ادامه داد: با تأسیس محاکم صلح در استان سمنان شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش صرفاً معطوف می‌شوند و این به کاهش پرونده‌ها هم کمک خواهد کرد.

وی به بازدید از حوزه‌های قضائی استان سمنان هم اشاره کرد و گفت: در این بازدیدها کاستی‌ها رصد و تذکرات لازم داده شده است برای مثال برخورد مناسب با مراجعان از جمله تذکراتی است که در این بازدیدها ذکر می‌شود.