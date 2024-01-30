تک تیراندازان حزب الله تجهیزات نظامیان صهیونیست را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، تک تیراندازان مقاومت اسلامی لبنان در ساعت ۱:۱۵ بعد از ظهر روز سه شنبه ۳۰ ژانویه، تجهیزات جاسوسی روبروی روستای الوزانی را به طور مستقیم هدف قرار داده و منهدم کردند.

پیش از این نیزمقاومت اسلامی حزب الله لبنان یا صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از پایگاه‌های رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.

حزب الله در این بیانیه اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه قبل ازظهر امروز تجمع نظامیان صهیونیست را در پایگاه «حدب یارین» با سلاح مناسب موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار داد.

خبرنگار المیادین هم در جنوب لبنان اعلام کرد که پایگاه برکه ریشا ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی هم هدف تیراندازی مستقیم از جنوب لبنان قرار گرفته است. خبرنگار افزود که این تیراندازی حدود یک ساعت به صورت مستمر ادامه داشته است.