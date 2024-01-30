۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۹

دفن پیکرهای ۱۰۰ شهید فلسطینی در یک گور جمعی در رفح

خبرگزاری رسمی فلسطین با اعلام خبر دفن شدن پیکر ۱۰۰ شهید فلسطینی در یک گور جمعی در رفح در جنوب نوار غزه افزود که صهیونیست‌ها اعضای برخی پیکرها را به سرقت برده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) با اعلام دفن یکرهای ۱۰۰ شهید در یک گور جمعی در رفح در جنوب نوار غزه گزارش داد که اشغالگران این پیکرها را از مناطق مختلف نوار غزه دزدیده و صبح امروز سه شنبه از طرق گذرگاه کرم ابوسالم تحویل دادند.

خبرگزاری وفا با بیان اینکه برخی از اجساد تجزیه شده بودند، افزود که این اجساد توسط نظامیان اشغالگر از بیمارستان‌ها و قبرستان‌ها در جریان یورش به مناطق مختلف نوار غزه به سرقت رفته بود.

این خبرگزاری همچنین به نقل از منابع پزشکی اعلام کرد که بازرسی اجساد نشان داد که صهیونیست‌ها اعضای برخی از آنها را به سرقت برده‌اند.

