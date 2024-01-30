به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مرادمند بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره پروژه‌های قابل افتتاح بخش کشاورزی در دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته و به مناسبت فرارسیدن دهه فجر، طرح‌های متعددی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با بیان اینکه در دهه فجر سال جاری، ۱۳۰ پروژه کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد، خاطرنشان کرد: عمده اعتبار اجرای این طرح‌ها توسط بخش خصوصی تأمین شده است و این امر نشان‌دهنده اقبال سرمایه‌گذاران استان از فعالیت در بخش کشاورزی است.

مرادمند تصریح کرد: این طرح‌ها زمینه ایجاد اشتغال برای ۲۶۶ نفر و تثبیت اشتغال ۶۹۸ نفر را فراهم می‌سازد و ۱۰۵۳۳ خانوار بهره‌بردار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: با توجه به برنامه‌ریزی و نیازسنجی‌های صورت گرفته، پروژه‌ها دارای تنوع هستند و پراکندگی آنها در شهرستان‌های مختلف استان مورد توجه قرار گرفته تا شاهد افتتاح این طرح‌ها در نقاط مختلف استان باشیم.

به گفته وی، امسال شهرستان‌های چادگان، اصفهان، دهاقان و تیران و کرون بیشترین تعداد پروژه‌های آماده بهره‌برداری را به خود اختصاص داده‌اند.