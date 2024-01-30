به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا شامگاه سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه در نشست با مدیران روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌ها، اظهار کرد: رسالت اصلی روابط‌عمومی‌ها، اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی است و انتظار می‌رود روابط‌عمومی با استفاده از ظرفیت بالای خود با انعکاس عملکردها، در موفقیت دستگاهی که در آن فعالیت می‌کند اثرگذار باشد.

وی با بیان این‌که مدیران روابط‌عمومی دستاوردها را مستندسازی و اطلاع‌رسانی کنند، افزود: انعکاس دستاوردهای دولت به نحوه شایسته به روابط‌عمومی‌ها بستگی دارد. هر قدر روابط‌عمومی‌ها توانمند باشند دستاوردها به‌طور هنرمندانه و هوشمندانه به مردم انعکاس داده می‌شوند.

استاندار ایلام، «جهاد تبیین» را انعکاس هوشمندانه و هنرمندانه‌ی دستاوردهای دولت دانست و گفت: امروز در این نشست هر یک از مدیران روابط‌عمومی، عملکردهای شاخص خود را ارایه کردند که جهاد تبیین همان انعکاس دستاوردها است.

وی اضافه کرد: دشمن امروز با سلاح ناامیدی به میدان آمده و تلاش دارد ذهن مردم را تخریب و بی‌اعتمادی نسبت به مسئولین و بی‌انگیزه شدن برای ادامه‌ی حیات را تقویت کند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی به موقع، صحیح و شفاف دستاوردها، تنها سلاح ما در مقابل جنگ شناختی دشمن است.

بهرام‌نیا با بیان این‌که دشمن امروز در جنگ ادراکی و شناختی در راستای ناکارآمدی حکومت‌های سیاسی به میدان آمده است، گفت: امروز حربه‌ی دشمن این است که حکومت اسلامی توان مدیریت جامعه را ندارد و جوانان را مایوس می‌کند و با بدنام کردن مسئولین و بی‌انگیزگی مردم درصدد است که موضوع انتخابات در کشور کم‌رنگ شود.

وی با اشاره به برخی موفقیت‌های استان ایلام و کسب عناوین برتر در حوزه‌های مختلف، یادآورشد: با اهتمام رسانه‌ها و مدیران، ایلام در کشور به عنوان پدیده‌ی نوظهور در گردشگری معرفی شد و اکنون استان ایلام به عنوان پایتخت خادمین زوار اباعبدالله‌الحسین (ع) شناخته می‌شود.

استاندار ایلام عنوان کرد: اسم ایلام در کشور اکنون یادآور استانی است که پایتخت فرهنگی و مذهبی بوده و ویژگی اصلی مردمان آن سخاوت و شجاعت است.

بهرام‌نیا بیان داشت: ایلام سال‌های سال، نگین تورم در کشور بود، تورم ایلام پس از سال‌ها، طی دو سال اخیر ۱۵ پله بهبود یافته است و واحدهای راکد زیادی به چرخه‌ی تولید بازگشتند و این استان از رشد سرمایه‌گذاری رتبه‌ی ۵ کشور را به خود اختصاص داده است که ضرورت دارد این قبیل دستاوردها در خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها منتشر شود.

وی اظهار داشت: روابط‌عمومی‌ها باید پاسخ‌گوی شبهات و انتقادات مردم و رسانه‌ها باشند و اقناع‌سازی مردم در دستور کار روابط‌عمومی‌ها قرار گیرد. روابط‌عمومی‌ها نباید اجازه دهند سئوالات مردم و رسانه‌ها در هاله‌ای از ابهام بماند.

استاندار ایلام با ذکر این مطلب که روابط‌عمومی‌ها چشم بینا و گوش شنوای دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: روابط‌عمومی‌ها با خلاقیت خود می‌توانند جایگاه سازمان‌ها را ارتقا دهند.

استاندار ایلام ادامه داد: زیبایی و هیمنه‌ی هر سازمان بستگی به معرف آن سازمان دارد که آن شخص روابط‌عمومی است و روابط‌عمومی‌ها آیینه‌ای هستند که عملکرد دستگاه‌ها را به مردم منعکس می‌کنند.

وی تاکید کرد: برای کسب موفقیت و انعکاس دستاوردهای دولت به نحوه شایسته، ضرورت دارد ارتباط روابط‌عمومی با رسانه‌ها و مردم تقویت شود.