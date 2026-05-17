سرهنگ امینی: روابط عمومی باید موذن دردهای ملت و امیدآفرین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن امینی، شامگاه یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران و روابط عمومی حوزه‌های مقاومت بسیج و دستگاه‌های اجرایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهید رسانه سردار شهید نائینی با تاکید به امیدآفرینی اظهار کرد: روابط عمومی ها به عنوان رابط بین مردم و مسئولین گزارش اقدامات و دستاوردهای نظام، به‌ویژه در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب را به مردم اطلاع‌رسانی کنند.



فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به دیدارهای مختلف و دستورات رهبر انقلاب در حوزه روابط عمومی با اشاره به انعکاس به موقع اقدامات مثبت و مؤثر افزود: گزارش صحیح و به‌هنگام اقدامات، موجب تقویت اعتماد عمومی و تبیین دستاوردهای نظام در عرصه‌های مختلف می‌شود.



وی با بیان اینکه همه تلاش رژیم صهیونیستی این بود که مردم را علیه نظام و انقلاب بیاورد، گفت: مردم نه تنها مردم در برابر این جریان نایستادند، بلکه با برکت ایستادگی و همدلی، در کنار نظام و انقلاب ماندند.



سرهنگ امینی، جنگ رسانه‌ای را به عنوان یکی از اضلاع مهم نبرد امروز معرفی کرد و افزود: دشمن در جبهه رسانه‌ای با ضعف و ناتوانی خود مواجه است و واقعیت‌های میدانی جنگ، این ضعف را به وضوح نشان می‌دهد.



وی تصریح کرد: دشمن با وجود تمام تلاش‌ها، نتوانسته به اهداف خود در حوزه رسانه دست یابد.



فرمانده سپاه مرکزی رشت، حضور فعال مسئولان روابط عمومی در بطن جامعه و روایت صادقانه واقعیت‌های میدانی را عاملی کلیدی در ایجاد امید و تقویت روحیه ملی دانست و گفت: حضور شما در خیابان و روایت این صحنه‌ها، زیبایی‌های انقلاب و دستاوردهای آن را برای مردم ملموس‌تر و زیباتر جلوه می‌دهد.



وی با اشاره به اهمیت حضور پرشور مردم در صحنه‌هایی چون ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، نقش رسانه‌ها را در انعکاس بصیرت و هویت انقلابی مهم برشمرد.



سرهنگ امینی با بیان اینکه روابط عمومی حلقه‌ واسطی بنیادین میان مسئولان و مردم است، گفت: تقویت این پیوند از طریق ایجاد همدلی و هم‌افزایی به رفع برخی سوءتفاهم‌ها و افزایش رضایتمندی عمومی کمک شایانی خواهد کرد.



وی روابط عمومی ها را به عنوان افسران و سربازان جنگ نرم، پیش‌قراولان جبهه آگاهی‌بخشی عنوان کرد و افزود: افزایش روحیه امید در جامعه، تقویت خودباوری در میان آحاد مردم و همچنین ایجاد یأس و ناامیدی در دل دشمن نقشی اساسی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد داشت.