سرهنگ امینی: روابط عمومی باید موذن دردهای ملت و امیدآفرین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن امینی، شامگاه یکشنبه در نشست هماندیشی مدیران و روابط عمومی حوزههای مقاومت بسیج و دستگاههای اجرایی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهید رسانه سردار شهید نائینی با تاکید به امیدآفرینی اظهار کرد: روابط عمومی ها به عنوان رابط بین مردم و مسئولین گزارش اقدامات و دستاوردهای نظام، بهویژه در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب را به مردم اطلاعرسانی کنند.
فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به دیدارهای مختلف و دستورات رهبر انقلاب در حوزه روابط عمومی با اشاره به انعکاس به موقع اقدامات مثبت و مؤثر افزود: گزارش صحیح و بههنگام اقدامات، موجب تقویت اعتماد عمومی و تبیین دستاوردهای نظام در عرصههای مختلف میشود.
وی با بیان اینکه همه تلاش رژیم صهیونیستی این بود که مردم را علیه نظام و انقلاب بیاورد، گفت: مردم نه تنها مردم در برابر این جریان نایستادند، بلکه با برکت ایستادگی و همدلی، در کنار نظام و انقلاب ماندند.
سرهنگ امینی، جنگ رسانهای را به عنوان یکی از اضلاع مهم نبرد امروز معرفی کرد و افزود: دشمن در جبهه رسانهای با ضعف و ناتوانی خود مواجه است و واقعیتهای میدانی جنگ، این ضعف را به وضوح نشان میدهد.
وی تصریح کرد: دشمن با وجود تمام تلاشها، نتوانسته به اهداف خود در حوزه رسانه دست یابد.
فرمانده سپاه مرکزی رشت، حضور فعال مسئولان روابط عمومی در بطن جامعه و روایت صادقانه واقعیتهای میدانی را عاملی کلیدی در ایجاد امید و تقویت روحیه ملی دانست و گفت: حضور شما در خیابان و روایت این صحنهها، زیباییهای انقلاب و دستاوردهای آن را برای مردم ملموستر و زیباتر جلوه میدهد.
وی با اشاره به اهمیت حضور پرشور مردم در صحنههایی چون ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، نقش رسانهها را در انعکاس بصیرت و هویت انقلابی مهم برشمرد.
سرهنگ امینی با بیان اینکه روابط عمومی حلقه واسطی بنیادین میان مسئولان و مردم است، گفت: تقویت این پیوند از طریق ایجاد همدلی و همافزایی به رفع برخی سوءتفاهمها و افزایش رضایتمندی عمومی کمک شایانی خواهد کرد.
وی روابط عمومی ها را به عنوان افسران و سربازان جنگ نرم، پیشقراولان جبهه آگاهیبخشی عنوان کرد و افزود: افزایش روحیه امید در جامعه، تقویت خودباوری در میان آحاد مردم و همچنین ایجاد یأس و ناامیدی در دل دشمن نقشی اساسی در خنثیسازی توطئههای دشمن و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد داشت.
رشت- فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به نقش حیاتی روابط عمومی ها در بازتاب مسائل و مطالبات جامعه گفت: روابط عمومی باید موذن دردهای ملت باشد.
