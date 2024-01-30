دستگیری دو شکارچی متخلف کبک در سقز

ایوب شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گزارش مردمی مبنی بر حضور شکارچی در زیستگاه‌های منطقه، مأموران یگان فوراً به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با شناسایی افراد متخلف و با کمین و تعقیب و گریز توانستند دو شکارچی متخلف را دستگیر کنند.

وی افزود: از این متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری، شش قطعه کبک و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سقز تصریح کرد: متخلفان پس از صورتجلسه جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

شریفی در پایان از همکاری و همراهی مردم طبیعت دوست شهرستان سقز در حفاظت از انفال الهی تشکر کرد.