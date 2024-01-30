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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۰۸

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سقز خبر داد؛

دستگیری دو شکارچی متخلف کبک در سقز

دستگیری دو شکارچی متخلف کبک در سقز

سقز_سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سقز از دستگیری دو شکارچی متخلف در زیستگاه‌های این شهرستان خبر داد.

ایوب شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گزارش مردمی مبنی بر حضور شکارچی در زیستگاه‌های منطقه، مأموران یگان فوراً به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با شناسایی افراد متخلف و با کمین و تعقیب و گریز توانستند دو شکارچی متخلف را دستگیر کنند.

وی افزود: از این متخلفان دو قبضه اسلحه شکاری، شش قطعه کبک و سه عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سقز تصریح کرد: متخلفان پس از صورتجلسه جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

شریفی در پایان از همکاری و همراهی مردم طبیعت دوست شهرستان سقز در حفاظت از انفال الهی تشکر کرد.

کد مطلب 6009683

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