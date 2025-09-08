  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

بازگشت ۱۶ قطعه کبک وحشی به طبیعت سقز در راستای حفاظت از تنوع زیستی

بازگشت ۱۶ قطعه کبک وحشی به طبیعت سقز در راستای حفاظت از تنوع زیستی

سقز- رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز گفت: ۱۶ قطعه کبک وحشی که پیش‌تر توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست سقز از یک متخلف کشف و ضبط شده بود، به دامان طبیعت بازگردانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شریفی اظهار کرد: در یک اقدام مهم زیست‌محیطی، ۱۶ قطعه کبک وحشی که پیش‌تر توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست سقز از یک متخلف کشف و ضبط شده بود، به دامان طبیعت بازگردانده شدند

وی افزود: این مراسم که با حضور نمایندگان فرمانداری ویژه، شهرداری، گروه‌های مردم نهاد محیط زیستی، انجمن‌های کوهنوردی، اصحاب رسانه و دوستداران طبیعت برگزار شد، در نهایت به معدوم شدن قفس‌های چوبی انجامید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز یادآور شد: این اقدام در راستای حفاظت از تنوع زیستی و احیای جمعیت گونه‌های بومی انجام شده است و هدف ما فرهنگ‌سازی در زمینه اهمیت پاسداشت حیات وحش و تشویق مردم به مشارکت در حفاظت از محیط زیست است.

شریفی همچنین افزود: از ابتدای سال جاری، ۸۵ قطعه کبک وحشی در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان سقز رهاسازی شده‌اند و این فعالیت‌ها گام مهمی در حفظ منابع طبیعی و اکوسیستم منطقه به شمار می‌رود.

