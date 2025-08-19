کشف سه قطعه کبک زنده از شکارچی غیرمجاز در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب شریفی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و با هماهنگی قضائی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز موفق به شناسایی و اجرای عملیات در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی شدند.

وی افزود: در جریان این اقدام ضربتی، سه قطعه کبک زنده از گونه‌های حفاظت شده، سه قفس چوبی و تجهیزات مرتبط با نگهداری غیرقانونی حیات وحش کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز ادامه داد: پرونده متهم پس از تهیه صورتجلسه و جمع‌آوری مستندات، برای سیر مراحل قضائی به مراجع ذیربط ارجاع شد.

شریفی با بیان اینکه کبک‌های کشف شده از گونه‌های بومی زاگرس هستند، گفت: این پرندگان نقشی اساسی در حفظ تعادل زنجیره غذایی و کنترل آفات طبیعی دارند اما متأسفانه به دلیل شکار و نگهداری غیرمجاز، جمعیت آنها طی سال‌های اخیر با کاهش جدی مواجه شده است.