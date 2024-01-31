کارنامه قضایی برای دو هزار و ۱۸ نفر از قضات

به گزارش خبرگزاری مهر علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی عملیات اجرایی دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا قضائی ضمن تسلیت و تعزیت ایام شهادت حضرت زینب سلام الله علیها و گرامیداشت پیشاپیش دهه مبارک فجر اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به فراهم شدن زیرساختهای لازم، هیئتهای تخصصی اتقان آرا بهنحو تخصصی و با رویکرد آسیبشناسانه کار خود را در مجموعه قضائی استان تهران آغاز کردهاند.
برگزاری جلسات باید بهگونهای باشد که خللی بر امورات مراجعان وارد نشود
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات هیئتهای تخصصی اتقان آرا بیان کرد: برگزاری جلسات باید بهگونهای باشد که خللی بر امورات مراجعان وارد نشود و بر همین اساس تاکید میشود که جلسات در خارج از اوقات اداری تشکیل گردد.
«نظارت قضائی بر کیفیت رسیدگیها» از جمله شئون ممتاز امر نظارت است
وی از جمله شئون ممتاز امر نظارت را «نظارت قضائی بر کیفیت رسیدگیها» عنوان کرد و گفت: بدون شک اعتبار عدلیه و قاضی مستند به رأی و حکمی است که صادر میشود؛ به عبارت دیگر، عملکرد دستگاه قضا که سبب فصل خصومت، احقاق حق، اجرای قانون و عدالت میشود، در آرا و احکام صادره از سوی قضات خلاصه میشود.
یک رأی، خلاصهای از مجموع عملکرد دستگاه قضا محسوب میشود
القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: فلسفه حضور همگی ما بر مسند قضا و علت رجوع مردم به عدلیه دست یافتن به احکامی عادلانه، منصفانه و بر مبنای قوانین و مقررات است و بر همین اساس یک رأی، خلاصهای از مجموع عملکرد دستگاه قضا محسوب میشود.
تسلط قاضی به مبانی حقوقی سبب ارتقا عملکرد آن قاضی در مسیر احقاق حق خواهد شد
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از جمله معیارهای لازم برای ارزیابی میزان تخصص، علم و دانش قضات را آرا و احکام صادره از سوی قضات عنوان کرد و گفت: تسلط قاضی به مبانی حقوقی سبب ارتقا عملکرد آن قاضی در مسیر احقاق حق خواهد شد و در عین حال به عدلیه اعتبار خواهد بخشید و در ادامه جلب اعتماد مردم به عملکرد دستگاه قضا را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بهمنظور ارزیابی سطح علم و دانش قضات گریزی از رجوع به آرا و احکام صادره از سوی آنها نیست، گفت: شأن حضور و فعالیت هیئتهای تخصصی اتقان آرا نیز برای تحقق این هدف است و بر همین اساس انتظار از اعضای این هیئتها این است که اهتمام و توجه کافی را به اهمیت مسئولیت هیئتهای مورد اشاره داشته باشند.
فراهم شدن مقدمات لازم جهت تنظیم «کارنامه قضائی» برای دو هزار و ۱۸ نفر از قضات
القاصی در ادامه از فراهم شدن مقدمات لازم جهت تنظیم «کارنامه قضائی» برای دو هزار و ۱۸ نفر از قضات مجموعه قضائی استان تهران در پی بررسی وضعیت عملکرد آنها خبر داد و در پایان ضمن اشاره به ارزیابی عملکرد هیئتهای تخصصی اتقان آرا از سوی مدیریت دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: هدف اصلی و بنیادین از ایجاد هیئتهای تخصصی اتقان آرا مچگیری نیست؛ بلکه دادگستری کل استان تهران بهدنبال شناسایی نقاط ضعف، ارتقا نقاط قوت، افزایش اتقان آرا و احصاء قضات توانمند، عالم و کارآمد است که در این مسیر بهطور قطع هیئتهای تخصصی اتقان آرا میتوانند به مدیریت مجموعه قضائی استان تهران کمک کنند.
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