زندگی شهدا برای همه مردم دنیا قابل روایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در این آئین ضمن قدردانی از سینماگران، گفت: ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تحقق اهداف خود یعنی انتقال پیام شهدا نیازمند سینماگران و اهالی هنر هستیم زیرا زبان هنر نقش مهمی برای انتقال پیام دارد و موجب می‌شود که این پیام در طول تاریخ ادامه داشته باشد. دست‌اندرکاران ساخت فیلم‌ها به ما در انجام وظایف‌مان کمک می‌کنند زیرا با زبان هنر بهتر می‌توان پیام فرهنگ دفاع‌مقدس را منتقل کرد.

معاون رئیس جمهور افزود: واقعه عاشورا را هنرمندان به نسل امروز منتقل کرده‌اند. دنیای امروز خودش را با داشته‌هایش معرفی می‌کند و نوع نگاهش را روایت می‌کند. ایران در گذشته و حال روایت‌های مهمی دارد و ما توانسته‌ایم به قله‌های زیادی دست یابیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: نگاه ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران به هنر، انتقال مکتب ایرانی و اسلامی به مردم جهان است. مردم دنیا از طریق داشته‌هایشان خودشان را معرفی می‌کنند برخی داشته‌هایشان افسانه و برخی تکنولوژی است. زندگی مردم ایران در گذشته تاریخ و هم مکتب اهل بیت (ع) قابل روایت است و توانسته‌ایم مکتب‌مان را به جهان معرفی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تبیین مجاهدت تلاش‌گران در عرصه‌های مختلف، گفت: هر نوع ایثارگری قابل بیان است و بالاترین درجه ایثارگری شهادت است. وقتی خدای رحمان در عالم فداکاری کسی را بپذیرد او را به شهادت می‌رساند و سعادت ابدی را به شهید اهدا می‌کند. زندگی شهدای ما برای همه مردم دنیا قابل روایت است و باید به درستی روایت شود.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح‌کرد: سال گذشته مجاهدت مردم کرد را در فیلم اتاقک‌گلی به تصویر در آوردیم. امسال نقش دو قوم دیگر کشور را در فیلم سینمایی «میرو»، «آن دو» نشان می‌دهیم. ما سینما را فقط برای سینما نمی‌خواهیم و به دنبال تمدن‌سازی هستیم.

معاون رئیس جمهور، خطاب به سینماگران، گفت: کارها باید با اخلاص باشد و به خوبی دیده شود. داستان‌ها و کتاب‌های خوبی برای روایت سال‌های دفاع مقدس وجود دارد که قابلیت تبدیل‌شدن به فیلم را دارد. همچنین اتفاق‌های که در یمن و غزه رخ داد، قابلیت روایت و نشان دادن به مردم جهان را دارد.