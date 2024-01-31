کشف طلای قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد تومان در فرودگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن عقیلی فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی برای فعالیت قاچاقچیان، مأموران پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) حین پایش مسافران پروازهای ورودی به یک مسافر در خصوص حمل طلای قاچاق، مشکوک شدند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور افزود، پس از بازرسی دقیق بار همراه وی، ۱۵ قطعه شمش طلا به وزن ۱۵ کیلوگرم، که به طرز ماهرانه‌ای داخل کوله پشتی و کیف کمری جاسازی شده بود، کشف گردید.

سردار عقیلی با اعلام اینکه ارزش شمش‌های مکشوفه ۵۰ میلیارد تومان می‌باشد، گفت: پلیس فرودگاه‌های کشور با به‌کارگیری کارکنان متخصص و متعهد در مبارزه بی امان و جدی با اخلال گران اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.