به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های چهارم تا ششم از دور برگشت بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشو ر «جام نقش جهان»، گرامیداشت شهدای پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری ایران با انجام ۱۲ دیدار در سالن خانه تکواندو روز جمعه ۱۳ بهمن ماه برگزار خواهد شد. مهمترین دیدارهای این هفته را ۳ تیم بالانشین جدول برگزاری می‌کنند. دانشگاه آزاد ۳۳ امتیازی برای تثبیت جایگاه خود در صدر به مصاف تیم سوم جدول یعنی زنده یاد بابادی خواهد رفت.

دیداری که می‌تواند جذابیت بالایی داشته باشد. در واقع این هفته تیم زنده یاد بابادی نقش تعیین کننده‌ای در جدول رده بندی خواهد داشت. این تیم بعد از پیکار با صدرنشین باید با نیروی زمینی ارتش، تیم دوم جدول هم پیکار کند که نتیجه آن در جایگاه تیم‌ها در جدول رده بندی تأثیرگذار است.

در جدول رده بندی دانشگاه آزاد اسلامی در این دوره با کسب ۳۳ امتیاز در صدر جدول ایستاده است؛ نیروی زمینی ارتش با ۲۹ امتیاز در مکان دوم و زنده یاد بابادی با کسب ۲۸ امتیاز در رده سوم قرار دارند. مقاومت نیز با ۲۲ امتیاز در رده چهارم جای گرفت.

برنامه دیدارهای هفته چهارم تا ششم رقابت‌ها به شرح ذیل است:

هفته چهارم:

مناطق نفت خیز جنوب - مقاومت

نیروی زمینی ارتش - آکادمی سعید غلامی

زنده یاد بابادی - باشگاه مولانا

فرمانیه - دانشگاه آزاد اسلامی

هفته پنجم:

جوانه - باشگاه مقاومت

مناطق نفت خیز جنوب - آکادمی سعید غلامی

نیروی زمینی ارتش - فرمانیه

زنده یاد بابادی - دانشگاه آزاد اسلامی

هفته ششم:

جوانه - باشگاه مولانا

آکادمی سعید غلامی - مقاومت

زنده یاد بابادی - نیروی زمینی ارتش

مناطق نفت خیز جنوب - فرمانیه